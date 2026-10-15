Теплая погода в Татарстане продержится до конца недели

Температура превышает норму на 7—9 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане до конца рабочей недели сохранится теплая погода без осадков. Температура превышает норму на 7—9 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Сегодня воздух прогрелся до +16… +20°, максимальные температуры составят +18… +23°. В пятницу, 16 октября, существенных осадков не ожидается: ночью +5… +10°, днем +18… +23°.

В субботу, 17 октября, антициклон сохранит позиции. Ночью из-за ясного неба температура опустится до +1… +6°, на западе республики — до +9°, днем будет тепло — от +16 до +21°.

В воскресенье, 18 октября, погода начнет меняться. Ночь пройдет без существенных осадков при +5… +10°, а днем из-за приближения холодного фронта местами возможен небольшой дождь, температуры ожидаются в пределах +14… +19°.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 19 октября, регион окажется в ложбине северо-восточного циклона. Местами возможен небольшой дождь, днем похолодает до +9… +14°.

Во вторник, 20 октября, погодную инициативу перехватит арктический антициклон. Он вернет солнечные дни, но принесет резкое похолодание: ночью температура упадет до 0° и слабоотрицательных значений, днем будет не выше +6… +11°.

Ранее сообщалось, что в Казани побит 130-летний температурный рекорд — 13 октября воздух прогрелся до +22,3 градуса.

Алсу Сабирзанова