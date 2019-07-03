Индекс новостроек Самары: переход на эскроу не подстегнул спрос?
Некоторые жилые комплексы Самары за полгода не подорожали ни на один рубль
Новостройки Самары за последние полгода подорожали меньше, чем, например, в Казани или в Уфе, — в среднем не более чем на 10%. И это несмотря на то что ввод жилья в 2019 году в Самарской области снизился более чем на 30%, а с 1 июля рынок начал переход на эскроу-счета, что должно было привести к дополнительному удорожанию первички. Участники рынка полагают, что на низкую динамику цен относительно соседних регионов могли повлиять финансовые возможности покупателей, а также тот факт, что удорожание квадратных метров началось еще в прошлом году. Подробности — в аналитическом исследовании «Реального времени».
Ввод падает, цены все равно не растут
Самарская область вылетела из тройки лидеров Поволжского федерального округа по вводу жилья. В период с января по май в регионе в эксплуатацию было введено только 322,2 тысячи кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года падение составило 152,7 тысячи кв. м — это самое значительное снижение объемов ввода жилья в ПФО. Такие данные приводит «Самарский областной фонд жилья и ипотеки».
Отметим, что в большинстве других регионов ввод жилья, напротив, увеличивался. К примеру, в Башкортостане этот показатель вырос более чем на 30%, до 814, 2 тысячи кв. м. В Татарстане положительная динамика составила порядка 10%, до 1 млн 147,8 тысячи кв. м.
Удивительно, но, даже несмотря на снижение объемов ввода жилья в регионе и переход на проектное финансирование, цены на жилую недвижимость за последний год в Самарской области выросли несущественно. В частности, в Самаре, по данным в исследовании СОФЖИ, средняя цена вторички с мая 2018 года по май 2019-го выросла только на 6% — с 56,6 до 59,9 тысячи рублей за кв. м.
Средняя цена на новостройки за год и вовсе снизилась на 178 рублей — до 45 116 тысяч рублей. Примечательно, что в Самарской области по-прежнему сохраняется разница в цене на первичку и вторичку, хотя во многих регионах эта разница уже стерлась и объекты на стадии котлована даже дороже, чем в сданных или сдающихся домах.
«В каждом городе разрабатывается своя система ценообразования»
Данные аналитической службы «Реального времени» подтверждают, что цены на отдельные объекты за последние полгода повысились незначительно. К примеру, во второй очереди ЖК «Центральный» от ПСК «Трансгруз» цены в период с января по июнь сохранились на уровне 53—55 тысяч рублей за кв. м. Самый дорогой объект застройщика — ЖК «120 квартал» (2-я очередь). Здесь однокомнатные квартиры на середину июня оценивались в 79 тысяч рублей за кв. м.
Фактически неощутимой оказалась и динамика цен на квартиры в МК «Новая Самара» от группы компаний «Финстрой». Например, в секциях 18—19 и 22—23 однушки за полгода подорожали только на 3—5%, с 39,5—41,5 тысячи рублей за кв. м до 40,5—42,5 тысячи рублей за кв. м. На уровне 39 тысяч рублей за «квадрат» в 2019 году сохранялись цены на однокомнатные квартиры в экограде «Волгарь» (9 квартал, 5 дом) от группы компаний «Амонд».
Застройщики также не отмечают колоссального роста цен на новостройки в Самарской области. Как рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов, с начала года цены на квартиры в жилом комплексе «Южный бульвар», который компания строит в городе Тольятти, в среднем подорожали на 4%, что было связано со степенью готовности объекта. Для сравнения: в одном из наших предыдущих материалов мы писали, что цены на квартиры от «Унистроя» в Уфе в 2019 году выросли в цене до 20%.
Цены выросли, но раньше?
Некоторые участники рынка жилья Самары отмечают, что цены на новостройки выросли, но не непосредственно перед переходом на эскроу, а гораздо раньше.
— Цены у нас поднялись. Многие застройщики постепенно поднимают цены даже на те объекты, которые продаются не по эскроу. С 1 июля 2018 года, то есть с принятия закона о переходе на проектное финансирование, цены в среднем выросли на 30%, — говорит руководитель отдела долевого строительства АН «Визит» Елена Мироненко.
Рост цен на объекты, достраивающиеся по старым правилам, она объясняет степенью готовности объектов.
Она отмечает, что с помощью эскроу на сегодняшний день продаются квартиры в жилых комплексах «Логика» (застройщик — АСП «Берег»), «Королев» (застройщик — ООО «Самарский хлебозавод №9»), «Старт» (застройщик — ООО «Вымпелстрой»). Как отмечает Елена Мироненко, многие проекты находятся на рассмотрении у регионального минстроя, который должен решить, сможет ли тот или иной дом достраиваться по старым правилам.
ЖК Самары,которые все же подорожали
О том, что часть самарских новостроек росла в цене и в первой половине 2019 года, свидетельствуют и данные аналитической службы «Реального времени». В частности, примерно на 10% подорожали однушки в ЖК «Изумрудный» (4 этап) от компании «ПромТехСтейт» — с 53 до 53,66—60,18 тысячи рублей .
На 10% увеличилась и цена объектов компании ООО «Интеграция». Однокомнатные квартиры в жилом комплексе «У парка» и в жилом доме на Аэродромной подорожали с 42 до 44—46 тысяч рублей за кв. м. От 4 до 6% выросла цена однокомнатных квартир в жилом доме на Печерской от компании «Самара-Запад»: если в январе они стоили 50 тысяч рублей за кв. м, то на середину июня — 52—55 тысяч рублей за «квадрат».
Можно отметить, что динамика наблюдалась в основном на объектах, которые реализуют компании с небольшими портфелями. Так, до 12% подорожали однушки в ЖК «Волга» от «Стройпроектсервис» — с 58 до 56—65 тысяч рублей за кв. м.
Менее значительным — от 3 до 6% — оказалось увеличение цен в ЖК «Парк Металлургов» от группы компаний «Вира». Если в январе квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 47 тысяч рублей за кв. м, то в середине июня — 48,32—50,05 тысячи рублей за кв. м.
Более подробную информацию о новостройках Самары можно найти в таблице, подготовленной аналитической службой «Реального времени».
|Инициатор-застройщик
|Название проекта (ЖК или жилой дом, в случае точечной застройки)
|Телефон
|Местонахождение:
|Площадь земельного участка, тыс. кв. м
|Класс жилья
|Стоимость кв. метра:
13.06.2019
от и до, тыс. руб.
|Стоимость кв. метра:
от и до, тыс. руб.
|Сроки реализации проекта
|Кол-во домов, этажей
|Кол-во квартир
|Общая площадь квартир, тыс. кв. м.
|Паркинг, кол-во м/мест
|Инвестиции в проект, млн. руб.
|район
|улица
|комфорт / бизнес / элит
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|начало
|конец
|ПСК "Трансгруз"
|ЖК "Центральный", 1-8 секции, "Великран инвест"
|8(846) 267-30-26
|Октябрьский
|Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|не указано
|4 кв. 2018
|24/27
|1196
|78,4
|801
|3481,3
|ЖК "Центральный",
2 очередь
9-13 секции
|8(846) 267-30-26
|Октябрьский
|Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина
|комфорт
|продано
|53
|51
|III кв. 2019
|ЖК "Центральный",
2 очередь
14-16 секции
(ранее 9-16 секц)
|8(846) 267-30-26
|Октябрьский
|Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина
|1,237; 6,378; 30,2; 0,872; 6,310
|комфорт
|продано
|53
|51
|55
|53-54
|51
|не указано
|3 кв. 2019
|27
|782
|42,5
|2090,6
|ЖК "120 квартал"
2-я очередь
6-10 секции
|8(846) 267-30-26
|Ленинский
|между улицами Ленинская, Пушкинская и Ярмарочная в непосредственной близости от Самарской площади, Площади Победы, Площади славы
|комфорт
|79
|78-81
|76
|4 кв. 2020
|от 9 до 16 этажей
|307
|ГК "Финстрой", https://finstroy.ru,
8 (846) 270-47-15
8 (846) 270-47-16
8 (846) 270-47-17
|МК "Новая Самара",
секции 1-2 и
3-4
|8 (846) 254-53-19
|Красноглинский
|Квартал 1
|474,5
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|4 кв. 2016
|4 кв. 2018
|11
|162
|не указано
|178
|МК "Новая Самара",
секции 8-9 и
10-11
|8 (846) 254-53-19
|Красноглинский
|Квартал 1
|474,5
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2016
|3 кв. 2018
|11
|180
|не указано
|178
|МК "Новая Самара",
секции 18-19 и
22-23
|8 (846) 254-53-19
|Красноглинский
|Квартал 1
|475,5
|комфорт
|40,50-42,50
|40,13
|38,50-39
|39,5-41,5
|39-41
|37,5-38
|3 кв. 2017
|4 кв. 2019
|11
|180
|не указано
|138.3
|МК "Новая Самара",
секции 1.1-1.4 и 2
|8 (846) 254-53-19
|Красноглинский
|квартал 1
|475,5
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|38,9
|38,5-39,5
|36,9-37,5
|2 кв. 2018
|3 кв. 2020
|11
|180
|не указано
|МК "Новая Самара",
секции 6.1-6.5
|8 (846) 254-53-19
|Красноглинский
|39,4-41
|40-42
|38-38,5
|3 кв. 2020
|ГК "Амонд"
|Экоград "Волгарь",
9 квартал,
дом 5
|8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842
|Куйбышевский
|Волгарь
|2,09; 0, 969; 0,997; 1,792; 1,723
|комфорт
|39
|продано
|34,5-36,5
|39-40
|35,5-38,5
|34,5-36,5
|2 кв. 2016
|4 кв. 2019
|17
|749
|45,5
|1570
|Экоград "Волгарь",
9 квартал,
дом 7
|8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842
|Куйбышевский
|Волгарь
|1,792+34,982
|комфорт
|37,5-44,5
|35,5-40,5
|35,5-37,69
|1 кв 2019
|4 кв 2020
|20 эт
|179
|432,266
|Экоград "Волгарь",
9 квартал,
дом 1
|8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842
|Куйбышевский
|Волгарь
|1,864+34,982
|комфорт
|38,5-45,5
|36,5-41,5
|34,5-37,5
|1 кв 2019
|4 кв 2020
|25 эт
|242
|15,679
|Экоград "Волгарь",
8 квартал,
дом 4
|8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842
|Куйбышевский
|Волгарь
|2,965+24,484
|комфорт
|41-43
|39-41
|39
|2 кв 2018
|1 кв 2020
|24-26 эт
|249
|563,456
|Экоград "Волгарь",
12 квартал,
дом 7 и 8
|8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842
|Куйбышевский
|Волгарь
|комфорт
|38,5-45,5
|35,5-37,5
|34,5-39
|1 кв 2019
|1 кв 2022
|17-24 эт
|40,14385
|2056
|ООО "ПромТехСтейт"
|ЖК "Изумрудный", 12 этап
|8 (846) 225-24-41
|Октябрьский
|Пятая просека
|0,672
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2016
|2 кв. 2018
|19
|459
|44,209
|878
|ЖК "Изумрудный", 13 этап
|8 (846) 225-24-41
|Октябрьский
|Пятая просека
|0,948
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|52,9-58,8
|47,7-51
|продано
|2 кв. 2017
|4 кв. 2019
|19
|459
|44,209
|876
|ЖК "Изумрудный", 14 этап
|8 (846) 225-24-41
|Октябрьский
|Пятая просека
|0,672
|комфорт
|53,66-60,18
|продано
|продано
|53
|47
|43-45
|не указано
|1 кв. 2020
|15-17-14 эт
|385
|37,338
|768,4
|ООО "Град"
|ЖК "Радуга", №3
|8 (846) 242-99-77(11)
|Промышленный
|Карла Маркса
|13,128
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2016
|3 кв. 2018
|17
|331
|не указана
|950
|ЖК "Радуга", №2
|8 (846) 242-99-77(11)
|Промышленный
|продано
|продано
|продано
|III кв. 2019 г.
|ЖК "Радуга", №1
|8 (846) 242-99-77(11)
|Промышленный
|47,52-51,04
|46,6-48,4
|46,83-48,84
|III кв. 2020 г.
|ЖК "Горизонт"
|8 (846) 242-99-77(11)
|Промышленный
|6 Просека / ул. Солнечная
|2,104; 2,130; 2,558
|комфорт
|48,18
|продано
|продано
|46,6
|продано
|45
|3 июня 2019
|8
|62
|5,258
|28
|168,5
|ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КВАРТАЛ НОВЫЙ" (18 КМ)
Секция 5
|8 (846) 242-99-77(11)
|Кировский
|42,73-46,23
|41,03-42,49
|37,97-40,31
|IV кв. 2019 года
|ЖК "Волна"
|8 (846) 242-99-77(11)
|Ленинский
|84,36-105,16
|97,75-116,4
|87,37-102,86
|IV кв.2019
|ЖК "Волжские паруса",
3 очередь
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|Шмидта, Профсоюзная, Саперная
|29,142
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2016
|3 кв. 2018
|17
|231
|9, 66
|1950
|ЖК "Волжские паруса",
секции
Б-1-3, Б1-4
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|продано
|52,53-54,18
|нет
|II кв. 2019 г
|ЖК "Акварель",
дом 1
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|Просека 5
|59,42
|комфорт
|продано
|продано
|46,91-47,53
|1 дом: продано
|1 дом: продано
|1 дом: 41,7-
|3 кв. 2016
|3 кв. 2019
|5
|133
|6,685; 5,48
|76
|1800
|ЖК "Акварель",
дом 2
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|продано
|43,84
|37,03
|3 дом: продано
|3 дом: 43,8
|3 дом: продано
|3 кв. 2019
|ЖК "Акварель",
дом 3
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|продано
|44,61
|продано
|дом 2: 47,4
|дом 2: 43,7
|дом 2: 41,7-45,4
|3 кв. 2016
|3 кв. 2019
|5
|133
|6,685
|ЖК "Акварель",
дом 4
(2-ая очередь)
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|44,56-45,65
|45,38-46,15
|46,29-47,53
|2021
|ЖК "Ракета"
|8 (846) 242-99-77(11)
|Октябрьский
|Луначарского, Ленина, Новая Садовая
|3,217
|бизнес
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2014
|22.08.2018
|26
|132
|14,869
|475
|ООО "Интеграция"
|ЖД по ул. Аэродромная 102
|8 (846) 200-12-11,
8 (846) 200-12-08
|Советский
|Аэродромная
|8,235
|комфорт
|45-46
|48
|43,23
|42
|42
|42
|окт.17
|4 кв. 2019
|17
|80
|3,679
|135
|ЖК "У Парка"
|8(846) 200-12-11;
8 (991) 459-01-59
|Советский
|Аэродромная
|8,235
|комфорт
|44-46
|48
|44-45
|42-43
|42-43
|42-43
|2017
|4 кв. 2019
|18.
|287
|не указана
|17
|492,988
|ООО "СтройКом"
|ЖК "Панорама", секция А
|8 (846) 312-21-01,
8 (846) 312-21-00,
8 (846) 270-63-07
|Октябрьский
|Ново-Садовая, Новомайская, Челябинская
|1,6
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|фев.14
|2 кв. 2018
|20.
|112
|9,141
|300
|400
|ЖК "Панорама", секция Б
|8 (846) 312-21-01,
8 (846) 312-21-00,
8 (846) 270-63-07
|Октябрьский
|Ново-Садовая, Новомайская, Челябинская
|1,458
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|фев.13
|2 кв. 2018
|19.
|96
|9,854
|400
|КГ МЖК "Адрес"
|ЖК "На Московском",
2 очередь, секции
3.1, 3.2, 3.3
|8 (846) 200-80-00,
8 (846) 200-80-01
|Кировский
|Московское шоссе
|12,697
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|3 кв. 2013
|4 кв.2018
|17
|172
|9,121
|740,9
|ООО "Самара-Запад",
ЗАО "Адель"
|ЖК "Александровский двор"
|8 (846) 310-04-18
|Ленинский
|Арцыбушевская
|2,148
|бизнес
|67
|67
|67
|65
|65
|65
|3 кв. 2015
|2 кв. 2019
|18
|245
|не указана
|820
|ЗАО "Компания Владимир"
|ЖД границах улиц Печерской/Третьего проезда, 18а в Октябрьском районе г. Самары.
3,4 секции
|8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31
|Октябрьский
|Печерской и Тверского проезда
|11,73
|комфорт
|сдан
|сдан
|нет
|52
|нет
|нет
|не указано
|4 кв. 2018
|15
|238
|11,8
|516,2
|ЖД границах улиц Печерской/Третьего проезда, 18а в Октябрьском районе г. Самары.
5,6 секции
|8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31
|Октябрьский
|Печерской и Тверского проезда
|11,73
|комфорт
|52-55
|не предусмотрено
|52
|50
|нет
|40-48
|не указано
|4 кв. 2019
|19
|270
|13,2
|516,2
|ЖК «Семейный»
2 очередь секция Б
|8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31
|Октябрьский
|Печерской и Тверского проезда
|11,73
|комфорт
|55-57
|не предусмотрено
|42-45
|1 кв 2018
|4 кв 2020
|20+1 подземн.
|88
|278,646
|ЖК «Дом у Загородного»
|8-924-546-60-60
8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31
|Октябрьский
|в границах улиц Ново-Садовой, Ак.Платонова, пер.Парковый
|13,538
|68-70
|56-62
|не предусмотрено
|4 кв 2017
|1 кв 2021
|25+1 эт
|168
|422,784
|ООО "Стройконтракт"
|ЖК "Жигулевская долина",
секции 1.3, 2.3-4, 3.2
|8 (846) 990-07-83
8 (846) 250-16-12
8 (846) 991-88-88
|поселок Управленческий, р-н Красноглисинский
|8 марта
|11,966
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|37-40
|41
|43
|2016 (разрешение на строительство)
|4 кв. 2018
|4
|254
|9,644
|331,6
|ООО "Маяк-Стройинвест"
|ЖК "Пять звезд", секция 4.1
|8 (846) 337-06-69
|Ленинский
|Самарская, Полевая, Садовая, Чкаловская
|1,033
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2016
|мар.18
|11
|27
|2,083
|132
|ЖК "Пять звезд", секция 4.2
|8 (846) 337-06-69
|Ленинский
|Самарская, Полевая, Садовая, Чкаловская
|2,033
|комфорт
|70-80
|65-80
|65-80
|70-80
|65-80
|65-80
|2017
|4 кв. 2019
|26
|161
|не указана
|450
|ООО "СтройТрест"
|ЖК "На Волгина",
3 очередь
|8 (846) 225-43-15,
8 (846) 222-93-08/07
|Железнодорожный
|Волгина, Ключевой проезд, Мориса Тореза
|2,35; 3,56; 0,81
|комфорт
|Строят 4-ю очередь, но пока не продают продано
|продано
|нет
|продано
|продано
|нет
|2016
|09.07.2019
|11 .
|84
|5,399 (общ. Площадь)
|320,7
|ООО "Самарский проект"
|ЖК "Куйбышев", дома 1-15
|8 (846) 979-92-05,
8 (846) 979-92-08
|Кировский
|Демократическая
|39,453
|комфорт
|42
|42
|нет
|42
|42
|нет
|2 кв. 2016
|4 кв. 2019
|5-7 .
|612
|42,448 (общ. Площадь)
|950
|ЖК "Пушкинский",
I этап (Дом №1 и
Дом №4. Секция 1)
|8 (846) 979-92-05
8 (846) 979-92-08
|Ленинский
|Маяковского, Чкалова, Арцыбушевская, братьев Коростелевых
|12,422
|комфорт
|продано, сдается
|продано, сдается
|продано, сдается
|4 кв 2014
|2 кв. 2019
|126+36
|385
|ЖК "Пушкинский",
II этап (Дом №4. Секция 2)
|8 (846) 979-92-05
8 (846) 979-92-08
|Ленинский
|Маяковского, Чкалова, Арцыбушевская, братьев Коростелевых
|12,422
|комфорт
|продано
|58,9
|53,35
|1 кв 2017
|1 кв. 2020
|11 эт
|36
|10
|116,094
|ПАО "Завод имени А.М.Тарасова"
|ЖК "Ново-садовая 311"
|8 (846) 990-09-89
8-937-655-35-16
|Промышленный
|Ново-садовая
|4, 342
|бизнес
|50,34-52,78
|51,12-51,79
|50-50,79
|сдан
|сдан
|сдан
|июн.16
|1 кв. 2018
|18 .
|117
|9,08
|426,4
|ООО "Арбит Строй"
|ЖК "Боярский двор"
|8 (846) 212-00-33,
8 (846) 989-14-80,
8 (846) 989-14-81
|Промышленный
|ул. Солнечная
|15,3
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|48-56
|48-56
|55
|2016
|4 кв. 2018
|6-9 .
|158
|14,208 (общ. Площадь)
|242
|700
|ЖК "Боярский двор Премиум"
2-я очередь
2 дома
|8 (846) 212-00-33,
8 (846) 989-14-80,
8 (846) 989-14-81
|Промышленный
|ул. Солнечная
|15,3
|Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59
|Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59
|Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59
|1 кв 2019
|1 кв.2021
|8-25 эт
|261
|22,744
|192
|1500
|ООО “Стройпроектсервис”
|ЖК "Волга", ООО "Град", Д-2
(Д-1 сданы)
|8 (846) 225-43-15,
8 (846) 222-93-08
|Октябрьский
|Лейтенанта Шмидта
|147,3
|комфорт
|От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65
|От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65
|От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65
|58
|60
|63
|4 кв. 2015, 2016; 2 кв. 2016, 2018
|2 кв. 2019
|17.
|623
|25,275 (общая площадь объекта)
|200
|1950
|ООО "Поволжская строительная корпорация"
|ЖК "Париж",
секция 5
(дом 2)
|8 (846) 373-30-03
8 (846) 241-03-03
8 (846) 241-06-06
|Октябрьский
|Гастелло, Центральная, Санфировой
|18,439
|комфорт
|45
|45
|нет
|сдан
|сдан
|сдан
|2017
|2 кв. 2018
|14.
|190
|7,689
|284,3
|ЖК "Париж",
секция 4
(дом 1-2)
|8 (846) 373-30-03
8 (846) 241-03-03
8 (846) 241-06-06
|Октябрьский
|Гастелло, Центральная, Санфировой
|19,439
|комфорт
|45
|45
|нет
|сдан
|сдан
|сдан
|2017
|2кв. 2018
|16.
|238
|9,697
|372,9
|ЖК "На Владимирской",
ООО "Горжилпроект"
|8 (846) 373-30-03
8 (846) 241-03-03
8 (846) 241-06-06
|Железнодорожный
|Маркса и Владимирской
|24,271
|комфорт
|48-55
|46-55
|продано
|48-55
|43-55
|52
|2017
|2 кв. 2019
|16.
|288
|не указана
|20
|528,4
|ООО "Промбезопасность"
|ЖК "Новая Тверская", Тухачевского 18:
7 секций.
Вторя оч: 18.5-18.7;
Третья оч: 18.1-18.4
|8 (846) 274-01-02;
8 (846) 973-57-87
|Железнодорожный
|Дачная, Карла Маркса, Киевская
|24,096
|комфорт
|43,75-50
|45,95-46,97
|45,65
|44-53
|проданы
|47,8
|3 кв. 2016
|4 кв. 2018
|19-21
|246
|15,129
|519,225
|ООО "Русский базар"
|ЖК "Олимпия парк"
|Кировский
|Ташкентская, Бронная
|14,3
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2015.
|1 кв. 2018
|25.
|917
|не указана
|1600
|ООО "Новое время"
|ЖК "Империалъ" , секции 3-5
|8 (846) 20-596-20
|Ленинский
|Самарская и Маяковского
|26,235
|бизнес
|сдан
|сдан
|сдан
|проданы
|проданы
|проданы
|2017.
|3 кв. 2018
|14; 17-20
|62.
|не указано
|51.
|1309
|ЖК "Гранд ИмпериалЪ"
|8 (846) 20-596-20
|Ленинский
|Чкаловская-Галактионова
|премиум
|зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160
|зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160
|зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160
|4 кв.2022
|СГ "Новый город"
|ЖК "Альбатрос"
|8 (846) 300-4-888
|Железнодорожный
|Тухачевского
|4,674
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2014
|2 кв. 2018
|26
|377
|8,801
|178,4 (цены 2007)
|ЖК "Ильинская плаза"
|8 (846) 300-4-888
|Ленинский
|Арцыбушевская, Маяковского, Буянова, Чкалова
|5,249
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|3 кв. 2015
|1 квартал 2018
|18.
|182
|11,619
|780
|ООО "Юниверс-Строй"
|ЖК "Маяковский"
6-7 секции
(8 секция- старт продаж осенью)
|8 (846) 990-51-00
|Ленинский
|Самарской, Маяковского, Садовой
|8,879
|комфорт
|продано
|продано
|61,06-66,37
|66-73
|64-71
|61,9-68
|лето 2017
|4 кв. 2019
|17.
|176
|11,629
|112
|422,391
|ГК "Вира"
|ЖК " Парк Металлургов"
|8 (846) 990-18-33
|Кировский
|Советская, Ставропольская, Майская, Нагорная
|4,028
|комфорт
|48,32-50,05
|47,57
|45,50-46
|47
|46
|46
|2017.
|3 кв. 2019.
|16.
|225
|12,872
|891,128
|ЖК Атмосфера
|8 (846) 990-18-33
|51,76-53,19
|49,47-51,27
|нет
|3 кв 2020
|140
|ЖК «Две реки»
|8 (846) 990-18-33
|38
|37
|36
|4 кв. 2021
|24 эт
|более 400 квартир
|ЖК «Майский»
1,3,5,7, Нагорная 187
|8 (846) 990-18-33
|сдан
|сдан
|сдан
|ООО "Самараторгтранс"
|ЖК "Мечникова 3"
|8 (846) 221-03-10,
8 (846) 972-37-72
|Железнодорожный
|Мечникова
|17,938
|комфорт
|47,17-53,06
|52,26
|44,3
|41-48
|42-51
|44-48
|4 кв. 2019
|23.
|546
|25,945
|53
|1211
|ООО "Стройтех"
|ЖК "Премьера"
|8 (846) 922-87-53
8 (846) 990-79-78
|Промышленный
|пересечение Кирова и Молодежной
|10,313
|комфорт
|54,44-56,81
|55,3-56,16
|54,66-55,88
|55-56
|55-57
|53-55
|2016.
|2 кв. 2019
|24.
|342
|18,317
|880,457
|ГК "Новый Дон"
|ЖК "Сокол",
1 очередь
дом 1,2
|8 (846) 922-50-50
|Октябрьский
|Революционная
|5,853
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|проданы
|проданы
|проданы
|1 кв. 2016
|4 кв. 2018
|28
|450
|23,042
|861
|ЖК "Сокол",
3 очередь
(секции 3,4)
|8 (846) 922-50-50
|Октябрьский
|Революционная
|6,853
|комфорт
|продано
|продано
|57-62
|65
|продано
|62
|2 кв. 2016
|3 кв. 2019
|29
|451
|22,004
|862
|ЖК "Сокол",
5 очередь
(секции 10-13)
|8 (846) 922-50-50
|Октябрьский
|Революционная
|53-55
|53-57
|53-55
|4 кв 2023
|25 эт
|ЖК "Рекорд",
вторая очередь
|8 (846) 922-50-50
|Промышленный
|на пересечении улиц Физкультурная и Краснодонская
|12,023
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|4 кв. 2015
|3 кв. 2018
|29
|572
|27,4
|1031
|ЖК "Рекорд",
вторая очередь
2-ой этап
(секции 3 и 4)
|8 (846) 922-50-50
|Промышленный
|на пересечении улиц Физкультурная и Краснодонская
|12,023
|комфорт
|43-51
|45
|не предусмотрено
|1 кв 2021
|29 эт
|442
|27,34448
|162
|947,523
|ЖК "Фаворит", 2 очередь
|8 (846) 922-50-50
|Промышленный
|Кирова, Московское шоссе
|20,547
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|62
|продано
|продано
|1 кв. 2019
|29.
|1107
|57,514
|104
|20515
|ООО "Статус"
|ЖД "Статус"
|8 (846) 321-45-45
|Железнодорожный
|Дерябинская
|3,078
|комфорт
|Готовится проект на Соколова сдан
|Готовится проект на Соколова сдан
|Готовится проект на Соколова сдан
|53-54
|53,5
|продано
|4 кв. 2018
|26.
|216
|13,493
|513,8
|ООО "Самара Базис"
|ЖК "Сокольи горы", Новый проект ЖД №5
|8 (846) 225-41-11,
8 (846) 372-53-13,
8 (846) 373-08-25
|Красноглинский
|Красногвардейская, Парижской коммуны
|4,911
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2 кв. 2015
|2 кв. 2018
|12.
|134
|8,09
|299,5
|СК "Альянс-менеджмент"
|ЖД "Фрегат"
|8 (846) 275-05-05
|Октябрьский
|Гаражная
|4,333
|бизнес
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2015.
|2 кв. 2018
|26.
|433
|30
|908
|ЖК "Парус"
|8 (846) 205-33-55
|Октябрьский
|пересечение Мусоргского и Кузбасской
|6,078
|91,64-91,84
|86,28-87,79
|92,2
|4 кв 2018
|4 кв 2020
|25 (28) эт
|408
|187
|1285,563
|ЖК "Галактика"
|8 (846) 205-05-54
|ул. Ново-Садовая, д. 106
|70,93
|74,63
|65,36-72,68
|4 кв 2018
|4 кв 2020
|441
|90 м/м (всего пространство на 413)
|1285,563
|Самарский Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ)
|Жилая застройка по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский
|8 (846) 321-36-63,
8-800-500-3663
|Куйбышевский
|переулок Саратовский
|4,833; 2,481
|эконом
|Не достроили нет в продаже
|Не достроили нет в продаже
|Не достроили нет в продаже
|нет в продаже
|нет в продаже
|нет в продаже
|июн.16
|стройка приостановлена
|18.
|285
|7,14
|23
|545,6
|ГК "Берег", https://bereg-as.ru/
|ЖК "Ливерпуль",
дом 3,
секции 1-3,
ООО "Дом-75"
|8 (846) 279-08-09,
8 (846) 207-90-90
|Октябрьский
|Подшипниковой, Гая, Панина, Ерошевского
|4,869
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|2017
|4 кв. 2018
|13,16
|194
|не указана
|441
|ЖК "Ливерпуль",
дом 6,
секции 1-2
ООО "Дом-75"
|8 (846) 279-08-09,
8 (846) 207-90-90
|Октябрьский
|Подшипниковой, Гая, Панина, Ерошевского
|3,71
|комфорт
|59,5-61
|продано
|продано
|60-63
|59-63
|продано
|2018
|4 кв. 2019
|18
|272
|не указана
|696,8
|ЖК "Логика" ,
дом 1 секции А,Б;
дом 2 секции А, Б
|8 (846) 250-22-22
8 (846) 279-08-09,
8 (846) 207-90-90
|Октябрьский
|Авроры, Съездовская, 4 съезд
|18,939
|комфорт
|55
|52-55
|продано
|54
|49-50
|продано
|не указано
|2 кв. 2020
|25
|933
|41,5
|144
|не указано
|КОРПОРАЦИЯ "Кошелев"
|ЖК "Город чемпионов"
(6 строений)
|8 (846) 331-30-00
|Волжский
|пос. городского типа Смышляевка
|19,867
|комфорт
|сданы
|сданы
|сданы
|53-56
|43,7-48
|42-47
|не указано
|2 кв. 2019
|3.
|594
|не указано
|621,2
|ЖК "Видный"
|8 (846) 331-30-00
|35-42
|45,59-46,64
|44,75
|ДК "Древо", http://dkdrevo.ru/
|ЖК "Желябово", секции 1.1-1.7, ООО "Желябово"
|8 (846) 264-00-64
|Железнодорожный
|Новожелябовская
|24,61
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|продано
|продано
|53,5
|2018.
|конец 2019
|25
|748
|36,3
|100
|2204
|ЖК "Южный город", 21 квартал
|Волжский
|поселок Придорожный
|25,719
|комфорт
|продано
|продано
|продано
|44
|40-42
|41,9
|1 кв. 2017
|2 кв. 2019
|10.
|673
|не указана
|802,8
|ЖК "Южный город",
4 квартал 5 очередь (дома 4.1-4.9)
|Волжский
|поселок Придорожный
|38,569
|комфорт
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|сдан
|июн.16
|июл.18
|10-18.
|1192
|не указана
|302
|1516
|ЖК "Южный город",
5 квартал
5 очередь , 1 этап
|Волжский
|поселок Придорожный
|24,106
|комфорт
|сданы
|сданы
|сданы
|проданы
|проданы
|проданы
|мар.17
|4 кв. 2018
|10.
|746
|29,5
|816,4
|ЖК "Южный город",
5 квартал
5 очередь , 2 этап
|Волжский
|поселок Придорожный
|6,772
|комфорт
|сданы
|сданы
|сданы
|проданы
|проданы
|проданы
|мар.17
|4 кв. 2018
|10,18.
|401
|14,6
|419,2
|ЖК "Южный город",
1 квартал
5 очередь , 1 этап
|Волжский
|поселок Придорожный
|37,741
|комфорт
|сданы
|сданы
|сданы
|проданы
|проданы
|проданы
|4 кв. 2017
|2 кв. 2019
|10,18.
|1339
|не указана
|1376
|ЖК "Южный город",
1 квартал
5 очередь , 2 этап
|Волжский
|поселок Придорожный
|45,034
|комфорт
|сданы
|сданы
|сданы
|проданы
|проданы
|проданы
|2 кв. 2018
|4 кв. 2019
|10,18.
|1357
|не указана
|1376
|ЖК "Южный город",
6 квартал
|Волжский
|поселок Придорожный
|комфорт
|40,5-50,12
|41,78-47,62
|41,5-47,62
|21 дом
|2224
|ЖК "Южный город", 22 квартал
|Волжский
|поселок Придорожный
|комфорт
|44,62-51,11
|42,64-49,64
|44,64
|4 кв. 2020
|7 домов
|858
|462,2
|ЖК "Южный город", 46.1 квартал
|Волжский
|поселок Придорожный
|комфорт
|42,32-44,12
|40,82-41,62
|40,82-41,62
|4 кв. 2020
|7 домов
|927
комментарии
Неоднократно пишут о ценах на жилье, причем цена разительно отличается
как внутри одного города, тем более, в разных городах.
При этом цены на строительные материалы, технику и заработные платы примерно одинаковы во всем Поволжье.
Кто-нибудь из экономистов может провести анализ, из чего формируется цена квадратного метра ?