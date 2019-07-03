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Индекс новостроек Самары: переход на эскроу не подстегнул спрос?

07:00, 03.07.2019 4

Некоторые жилые комплексы Самары за полгода не подорожали ни на один рубль

Индекс новостроек Самары: переход на эскроу не подстегнул спрос? Фото: Denizzo / skyscrapercity.com

Новостройки Самары за последние полгода подорожали меньше, чем, например, в Казани или в Уфе, — в среднем не более чем на 10%. И это несмотря на то что ввод жилья в 2019 году в Самарской области снизился более чем на 30%, а с 1 июля рынок начал переход на эскроу-счета, что должно было привести к дополнительному удорожанию первички. Участники рынка полагают, что на низкую динамику цен относительно соседних регионов могли повлиять финансовые возможности покупателей, а также тот факт, что удорожание квадратных метров началось еще в прошлом году. Подробности — в аналитическом исследовании «Реального времени».

Ввод падает, цены все равно не растут

Самарская область вылетела из тройки лидеров Поволжского федерального округа по вводу жилья. В период с января по май в регионе в эксплуатацию было введено только 322,2 тысячи кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года падение составило 152,7 тысячи кв. м — это самое значительное снижение объемов ввода жилья в ПФО. Такие данные приводит «Самарский областной фонд жилья и ипотеки».

Отметим, что в большинстве других регионов ввод жилья, напротив, увеличивался. К примеру, в Башкортостане этот показатель вырос более чем на 30%, до 814, 2 тысячи кв. м. В Татарстане положительная динамика составила порядка 10%, до 1 млн 147,8 тысячи кв. м.

Удивительно, но, даже несмотря на снижение объемов ввода жилья в регионе и переход на проектное финансирование, цены на жилую недвижимость за последний год в Самарской области выросли несущественно. В частности, в Самаре, по данным в исследовании СОФЖИ, средняя цена вторички с мая 2018 года по май 2019-го выросла только на 6% — с 56,6 до 59,9 тысячи рублей за кв. м.

Средняя цена на новостройки за год и вовсе снизилась на 178 рублей — до 45 116 тысяч рублей. Примечательно, что в Самарской области по-прежнему сохраняется разница в цене на первичку и вторичку, хотя во многих регионах эта разница уже стерлась и объекты на стадии котлована даже дороже, чем в сданных или сдающихся домах.

На уровне 39 тысяч рублей за «квадрат» в 2019 году сохранялись цены на однокомнатные квартиры в экограде «Волгарь». Фото SK163 / skyscrapercity.com

«В каждом городе разрабатывается своя система ценообразования»

Данные аналитической службы «Реального времени» подтверждают, что цены на отдельные объекты за последние полгода повысились незначительно. К примеру, во второй очереди ЖК «Центральный» от ПСК «Трансгруз» цены в период с января по июнь сохранились на уровне 53—55 тысяч рублей за кв. м. Самый дорогой объект застройщика — ЖК «120 квартал» (2-я очередь). Здесь однокомнатные квартиры на середину июня оценивались в 79 тысяч рублей за кв. м.

Фактически неощутимой оказалась и динамика цен на квартиры в МК «Новая Самара» от группы компаний «Финстрой». Например, в секциях 18—19 и 22—23 однушки за полгода подорожали только на 3—5%, с 39,5—41,5 тысячи рублей за кв. м до 40,5—42,5 тысячи рублей за кв. м. На уровне 39 тысяч рублей за «квадрат» в 2019 году сохранялись цены на однокомнатные квартиры в экограде «Волгарь» (9 квартал, 5 дом) от группы компаний «Амонд».

Застройщики также не отмечают колоссального роста цен на новостройки в Самарской области. Как рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов, с начала года цены на квартиры в жилом комплексе «Южный бульвар», который компания строит в городе Тольятти, в среднем подорожали на 4%, что было связано со степенью готовности объекта. Для сравнения: в одном из наших предыдущих материалов мы писали, что цены на квартиры от «Унистроя» в Уфе в 2019 году выросли в цене до 20%.

— Наш объект в Тольятти продается по старой схеме, с эскроу это никак не связано. Татарстан, Башкортостан и Самарская область — это разные регионы с разным уровнем жизни и финансовыми возможностями населения. В каждом городе, более того, по каждому проекту разрабатывается своя система ценообразования. Поэтому сравнивать рост цен по ним не совсем корректно, — пояснил Искандер Юсупов.

Цены выросли, но раньше?

Некоторые участники рынка жилья Самары отмечают, что цены на новостройки выросли, но не непосредственно перед переходом на эскроу, а гораздо раньше.

— Цены у нас поднялись. Многие застройщики постепенно поднимают цены даже на те объекты, которые продаются не по эскроу. С 1 июля 2018 года, то есть с принятия закона о переходе на проектное финансирование, цены в среднем выросли на 30%, — говорит руководитель отдела долевого строительства АН «Визит» Елена Мироненко.

Рост цен на объекты, достраивающиеся по старым правилам, она объясняет степенью готовности объектов.

— Объекты, которые перешли на эскроу, находятся на стадии котлована. Стройка с высокой степенью готовности не может стоить дешевле котлована, — считает Мироненко.

Она отмечает, что с помощью эскроу на сегодняшний день продаются квартиры в жилых комплексах «Логика» (застройщик — АСП «Берег»), «Королев» (застройщик — ООО «Самарский хлебозавод №9»), «Старт» (застройщик — ООО «Вымпелстрой»). Как отмечает Елена Мироненко, многие проекты находятся на рассмотрении у регионального минстроя, который должен решить, сможет ли тот или иной дом достраиваться по старым правилам.

ЖК Самары,которые все же подорожали

О том, что часть самарских новостроек росла в цене и в первой половине 2019 года, свидетельствуют и данные аналитической службы «Реального времени». В частности, примерно на 10% подорожали однушки в ЖК «Изумрудный» (4 этап) от компании «ПромТехСтейт» — с 53 до 53,66—60,18 тысячи рублей .

На 10% увеличилась и цена объектов компании ООО «Интеграция». Однокомнатные квартиры в жилом комплексе «У парка» и в жилом доме на Аэродромной подорожали с 42 до 44—46 тысяч рублей за кв. м. От 4 до 6% выросла цена однокомнатных квартир в жилом доме на Печерской от компании «Самара-Запад»: если в январе они стоили 50 тысяч рублей за кв. м, то на середину июня — 52—55 тысяч рублей за «квадрат».

Можно отметить, что динамика наблюдалась в основном на объектах, которые реализуют компании с небольшими портфелями. Так, до 12% подорожали однушки в ЖК «Волга» от «Стройпроектсервис» — с 58 до 56—65 тысяч рублей за кв. м.

Менее значительным — от 3 до 6% — оказалось увеличение цен в ЖК «Парк Металлургов» от группы компаний «Вира». Если в январе квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 47 тысяч рублей за кв. м, то в середине июня — 48,32—50,05 тысячи рублей за кв. м.

Более подробную информацию о новостройках Самары можно найти в таблице, подготовленной аналитической службой «Реального времени».

Цены на жилье в новостройках Самары, июнь 2019 года
Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом, в случае точечной застройки) Телефон Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв. м Класс жилья Стоимость кв. метра:
13.06.2019
от и до, тыс. руб.		 Стоимость кв. метра:
от и до, тыс. руб.		 Сроки реализации проекта Кол-во домов, этажей Кол-во квартир Общая площадь квартир, тыс. кв. м. Паркинг, кол-во м/мест Инвестиции в проект, млн. руб.
район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. 1-комн. 2-комн. 3-комн. начало конец
ПСК "Трансгруз" ЖК "Центральный", 1-8 секции, "Великран инвест" 8(846) 267-30-26 Октябрьский Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина
комфорт продано продано продано продано продано продано не указано 4 кв. 2018 24/27 1196 78,4 801 3481,3
ЖК "Центральный",
2 очередь
9-13 секции		 8(846) 267-30-26 Октябрьский Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина
комфорт продано 53 51



III кв. 2019




ЖК "Центральный",
2 очередь
14-16 секции
(ранее 9-16 секц)		 8(846) 267-30-26 Октябрьский Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина 1,237; 6,378; 30,2; 0,872; 6,310 комфорт продано 53 51 55 53-54 51 не указано 3 кв. 2019 27 782 42,5
2090,6
ЖК "120 квартал"
2-я очередь
6-10 секции 		8(846) 267-30-26 Ленинский между улицами Ленинская, Пушкинская и Ярмарочная в непосредственной близости от Самарской площади, Площади Победы, Площади славы
комфорт 79 78-81 76



4 кв. 2020 от 9 до 16 этажей

307
ГК "Финстрой", https://finstroy.ru,
8 (846) 270-47-15
8 (846) 270-47-16
8 (846) 270-47-17 		МК "Новая Самара",
секции 1-2 и
3-4		 8 (846) 254-53-19 Красноглинский Квартал 1 474,5 комфорт продано продано продано продано продано продано 4 кв. 2016 4 кв. 2018 11 162 не указано
178
МК "Новая Самара",
секции 8-9 и
10-11		 8 (846) 254-53-19 Красноглинский Квартал 1 474,5 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2016 3 кв. 2018 11 180 не указано
178
МК "Новая Самара",
секции 18-19 и
22-23		 8 (846) 254-53-19 Красноглинский Квартал 1 475,5 комфорт 40,50-42,50 40,13 38,50-39 39,5-41,5 39-41 37,5-38 3 кв. 2017 4 кв. 2019 11 180 не указано
138.3
МК "Новая Самара",
секции 1.1-1.4 и 2		 8 (846) 254-53-19 Красноглинский квартал 1 475,5 комфорт продано продано продано 38,9 38,5-39,5 36,9-37,5 2 кв. 2018 3 кв. 2020 11 180 не указано

МК "Новая Самара",
секции 6.1-6.5		 8 (846) 254-53-19 Красноглинский


39,4-41 40-42 38-38,5



3 кв. 2020




ГК "Амонд" Экоград "Волгарь",
9 квартал,
дом 5		 8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842		 Куйбышевский Волгарь 2,09; 0, 969; 0,997; 1,792; 1,723 комфорт 39 продано 34,5-36,5 39-40 35,5-38,5 34,5-36,5 2 кв. 2016 4 кв. 2019 17 749 45,5
1570
Экоград "Волгарь",
9 квартал,
дом 7		 8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842		 Куйбышевский Волгарь 1,792+34,982 комфорт 37,5-44,5 35,5-40,5 35,5-37,69


1 кв 2019 4 кв 2020 20 эт 179

432,266
Экоград "Волгарь",
9 квартал,
дом 1		 8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842		 Куйбышевский Волгарь 1,864+34,982 комфорт 38,5-45,5 36,5-41,5 34,5-37,5


1 кв 2019 4 кв 2020 25 эт 242 15,679

Экоград "Волгарь",
8 квартал,
дом 4		 8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842		 Куйбышевский Волгарь 2,965+24,484 комфорт 41-43 39-41 39


2 кв 2018 1 кв 2020 24-26 эт 249

563,456
Экоград "Волгарь",
12 квартал,
дом 7 и 8		 8 (846) 311 11 11
8 (846) 248 0 842		 Куйбышевский Волгарь
комфорт 38,5-45,5 35,5-37,5 34,5-39


1 кв 2019 1 кв 2022 17-24 эт
40,14385
2056
ООО "ПромТехСтейт" ЖК "Изумрудный", 12 этап 8 (846) 225-24-41 Октябрьский Пятая просека 0,672 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2016 2 кв. 2018 19 459 44,209
878
ЖК "Изумрудный", 13 этап 8 (846) 225-24-41 Октябрьский Пятая просека 0,948 комфорт сдан сдан сдан 52,9-58,8 47,7-51 продано 2 кв. 2017 4 кв. 2019 19 459 44,209
876
ЖК "Изумрудный", 14 этап 8 (846) 225-24-41 Октябрьский Пятая просека 0,672 комфорт 53,66-60,18 продано продано 53 47 43-45 не указано 1 кв. 2020 15-17-14 эт 385 37,338
768,4
ООО "Град" ЖК "Радуга", №3 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный Карла Маркса 13,128 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2016 3 кв. 2018 17 331 не указана
950
ЖК "Радуга", №2 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный


продано продано продано



III кв. 2019 г.




ЖК "Радуга", №1 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный


47,52-51,04 46,6-48,4 46,83-48,84



III кв. 2020 г.




ЖК "Горизонт" 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный 6 Просека / ул. Солнечная 2,104; 2,130; 2,558 комфорт 48,18 продано продано 46,6 продано 45
3 июня 2019 8 62 5,258 28 168,5
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КВАРТАЛ НОВЫЙ" (18 КМ)
Секция 5		 8 (846) 242-99-77(11) Кировский


42,73-46,23 41,03-42,49 37,97-40,31



IV кв. 2019 года




ЖК "Волна" 8 (846) 242-99-77(11) Ленинский


84,36-105,16 97,75-116,4 87,37-102,86



IV кв.2019




ЖК "Волжские паруса",
3 очередь 		8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский Шмидта, Профсоюзная, Саперная 29,142 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2 кв. 2016 3 кв. 2018 17 231 9, 66
1950
ЖК "Волжские паруса",
секции
Б-1-3, Б1-4		 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский


продано 52,53-54,18 нет



II кв. 2019 г




ЖК "Акварель",
дом 1		 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский Просека 5 59,42 комфорт продано продано 46,91-47,53 1 дом: продано 1 дом: продано 1 дом: 41,7- 3 кв. 2016 3 кв. 2019 5 133 6,685; 5,48 76 1800
ЖК "Акварель",
дом 2		 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский


продано 43,84 37,03 3 дом: продано 3 дом: 43,8 3 дом: продано
3 кв. 2019




ЖК "Акварель",
дом 3		 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский


продано 44,61 продано дом 2: 47,4 дом 2: 43,7 дом 2: 41,7-45,4 3 кв. 2016 3 кв. 2019 5 133 6,685

ЖК "Акварель",
дом 4
(2-ая очередь)		 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский


44,56-45,65 45,38-46,15 46,29-47,53



2021




ЖК "Ракета" 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский Луначарского, Ленина, Новая Садовая 3,217 бизнес сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2 кв. 2014 22.08.2018 26 132 14,869
475
ООО "Интеграция" ЖД по ул. Аэродромная 102 8 (846) 200-12-11,
8 (846) 200-12-08		 Советский Аэродромная 8,235 комфорт 45-46 48 43,23 42 42 42 окт.17 4 кв. 2019 17 80 3,679
135
ЖК "У Парка" 8(846) 200-12-11;
8 (991) 459-01-59		 Советский Аэродромная 8,235 комфорт 44-46 48 44-45 42-43 42-43 42-43 2017 4 кв. 2019 18. 287 не указана 17 492,988
ООО "СтройКом" ЖК "Панорама", секция А 8 (846) 312-21-01,
8 (846) 312-21-00,
8 (846) 270-63-07		 Октябрьский Ново-Садовая, Новомайская, Челябинская 1,6 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан фев.14 2 кв. 2018 20. 112 9,141 300 400
ЖК "Панорама", секция Б 8 (846) 312-21-01,
8 (846) 312-21-00,
8 (846) 270-63-07		 Октябрьский Ново-Садовая, Новомайская, Челябинская 1,458 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан фев.13 2 кв. 2018 19. 96 9,854
400
КГ МЖК "Адрес" ЖК "На Московском",
2 очередь, секции
3.1, 3.2, 3.3		 8 (846) 200-80-00,
8 (846) 200-80-01 		Кировский Московское шоссе 12,697 комфорт продано продано продано продано продано продано 3 кв. 2013 4 кв.2018 17 172 9,121
740,9
ООО "Самара-Запад",
ЗАО "Адель" 		ЖК "Александровский двор" 8 (846) 310-04-18 Ленинский Арцыбушевская 2,148 бизнес 67 67 67 65 65 65 3 кв. 2015 2 кв. 2019 18 245 не указана
820
ЗАО "Компания Владимир" ЖД границах улиц Печерской/Третьего проезда, 18а в Октябрьском районе г. Самары.
3,4 секции 		8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31		 Октябрьский Печерской и Тверского проезда 11,73 комфорт сдан сдан нет 52 нет нет не указано 4 кв. 2018 15 238 11,8
516,2
ЖД границах улиц Печерской/Третьего проезда, 18а в Октябрьском районе г. Самары.
5,6 секции		 8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31		 Октябрьский Печерской и Тверского проезда 11,73 комфорт 52-55 не предусмотрено 52 50 нет 40-48 не указано 4 кв. 2019 19 270 13,2
516,2
ЖК «Семейный»
2 очередь секция Б		 8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31		 Октябрьский Печерской и Тверского проезда 11,73 комфорт 55-57 не предусмотрено 42-45


1 кв 2018 4 кв 2020 20+1 подземн. 88

278,646
ЖК «Дом у Загородного» 8-924-546-60-60
8 (846) 270-93-30
8 (846) 270-93-32
СЕКРЕТАРЬ:
8 (846) 270-93-31		 Октябрьский в границах улиц Ново-Садовой, Ак.Платонова, пер.Парковый 13,538
68-70 56-62 не предусмотрено


4 кв 2017 1 кв 2021 25+1 эт 168

422,784
ООО "Стройконтракт" ЖК "Жигулевская долина",
секции 1.3, 2.3-4, 3.2		 8 (846) 990-07-83
8 (846) 250-16-12
8 (846) 991-88-88		 поселок Управленческий, р-н Красноглисинский 8 марта 11,966 комфорт сдан сдан сдан 37-40 41 43 2016 (разрешение на строительство) 4 кв. 2018 4 254 9,644
331,6
ООО "Маяк-Стройинвест" ЖК "Пять звезд", секция 4.1 8 (846) 337-06-69 Ленинский Самарская, Полевая, Садовая, Чкаловская 1,033 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2016 мар.18 11 27 2,083
132
ЖК "Пять звезд", секция 4.2 8 (846) 337-06-69 Ленинский Самарская, Полевая, Садовая, Чкаловская 2,033 комфорт 70-80 65-80 65-80 70-80 65-80 65-80 2017 4 кв. 2019 26 161 не указана
450
ООО "СтройТрест" ЖК "На Волгина",
3 очередь 		8 (846) 225-43-15,
8 (846) 222-93-08/07		 Железнодорожный Волгина, Ключевой проезд, Мориса Тореза 2,35; 3,56; 0,81 комфорт Строят 4-ю очередь, но пока не продают продано продано нет продано продано нет 2016 09.07.2019 11 . 84 5,399 (общ. Площадь)
320,7
ООО "Самарский проект" ЖК "Куйбышев", дома 1-15 8 (846) 979-92-05,
8 (846) 979-92-08		 Кировский Демократическая 39,453 комфорт 42 42 нет 42 42 нет 2 кв. 2016 4 кв. 2019 5-7 . 612 42,448 (общ. Площадь)
950
ЖК "Пушкинский",
I этап (Дом №1 и
Дом №4. Секция 1)		 8 (846) 979-92-05
8 (846) 979-92-08		 Ленинский Маяковского, Чкалова, Арцыбушевская, братьев Коростелевых 12,422 комфорт продано, сдается продано, сдается продано, сдается


4 кв 2014 2 кв. 2019
126+36

385
ЖК "Пушкинский",
II этап (Дом №4. Секция 2)		 8 (846) 979-92-05
8 (846) 979-92-08		 Ленинский Маяковского, Чкалова, Арцыбушевская, братьев Коростелевых 12,422 комфорт продано 58,9 53,35


1 кв 2017 1 кв. 2020 11 эт 36
10 116,094
ПАО "Завод имени А.М.Тарасова" ЖК "Ново-садовая 311" 8 (846) 990-09-89
8-937-655-35-16		 Промышленный Ново-садовая 4, 342 бизнес 50,34-52,78 51,12-51,79 50-50,79 сдан сдан сдан июн.16 1 кв. 2018 18 . 117 9,08
426,4
ООО "Арбит Строй" ЖК "Боярский двор" 8 (846) 212-00-33,
8 (846) 989-14-80,
8 (846) 989-14-81		 Промышленный ул. Солнечная 15,3 комфорт сдан сдан сдан 48-56 48-56 55 2016 4 кв. 2018 6-9 . 158 14,208 (общ. Площадь) 242 700
ЖК "Боярский двор Премиум"
2-я очередь
2 дома		 8 (846) 212-00-33,
8 (846) 989-14-80,
8 (846) 989-14-81		 Промышленный ул. Солнечная 15,3
Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59 Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59 Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59


1 кв 2019 1 кв.2021 8-25 эт 261 22,744 192 1500
ООО “Стройпроектсервис” ЖК "Волга", ООО "Град", Д-2
(Д-1 сданы)		 8 (846) 225-43-15,
8 (846) 222-93-08		 Октябрьский Лейтенанта Шмидта 147,3 комфорт От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65 От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65 От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65 58 60 63 4 кв. 2015, 2016; 2 кв. 2016, 2018 2 кв. 2019 17. 623 25,275 (общая площадь объекта) 200 1950
ООО "Поволжская строительная корпорация" ЖК "Париж",
секция 5
(дом 2)
 8 (846) 373-30-03
8 (846) 241-03-03
8 (846) 241-06-06		 Октябрьский Гастелло, Центральная, Санфировой 18,439 комфорт 45 45 нет сдан сдан сдан 2017 2 кв. 2018 14. 190 7,689
284,3
ЖК "Париж",
секция 4
(дом 1-2)		 8 (846) 373-30-03
8 (846) 241-03-03
8 (846) 241-06-06		 Октябрьский Гастелло, Центральная, Санфировой 19,439 комфорт 45 45 нет сдан сдан сдан 2017 2кв. 2018 16. 238 9,697
372,9
ЖК "На Владимирской",
ООО "Горжилпроект" 		8 (846) 373-30-03
8 (846) 241-03-03
8 (846) 241-06-06		 Железнодорожный Маркса и Владимирской 24,271 комфорт 48-55 46-55 продано 48-55 43-55 52 2017 2 кв. 2019 16. 288 не указана 20 528,4
ООО "Промбезопасность" ЖК "Новая Тверская", Тухачевского 18:
7 секций.
Вторя оч: 18.5-18.7;
Третья оч: 18.1-18.4		 8 (846) 274-01-02;
8 (846) 973-57-87		 Железнодорожный Дачная, Карла Маркса, Киевская 24,096 комфорт 43,75-50 45,95-46,97 45,65 44-53 проданы 47,8 3 кв. 2016 4 кв. 2018 19-21 246 15,129
519,225
ООО "Русский базар" ЖК "Олимпия парк"
Кировский Ташкентская, Бронная 14,3 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2015. 1 кв. 2018 25. 917 не указана
1600
ООО "Новое время" ЖК "Империалъ" , секции 3-5 8 (846) 20-596-20 Ленинский Самарская и Маяковского 26,235 бизнес сдан сдан сдан проданы проданы проданы 2017. 3 кв. 2018 14; 17-20 62. не указано 51. 1309
ЖК "Гранд ИмпериалЪ" 8 (846) 20-596-20 Ленинский Чкаловская-Галактионова
премиум зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160 зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160 зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160



4 кв.2022




СГ "Новый город" ЖК "Альбатрос" 8 (846) 300-4-888 Железнодорожный Тухачевского 4,674 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2014 2 кв. 2018 26 377 8,801
178,4 (цены 2007)
ЖК "Ильинская плаза" 8 (846) 300-4-888 Ленинский Арцыбушевская, Маяковского, Буянова, Чкалова 5,249 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 3 кв. 2015 1 квартал 2018 18. 182 11,619
780
ООО "Юниверс-Строй" ЖК "Маяковский"
6-7 секции
(8 секция- старт продаж осенью)		 8 (846) 990-51-00 Ленинский Самарской, Маяковского, Садовой 8,879 комфорт продано продано 61,06-66,37 66-73 64-71 61,9-68 лето 2017 4 кв. 2019 17. 176 11,629 112 422,391
ГК "Вира" ЖК " Парк Металлургов" 8 (846) 990-18-33 Кировский Советская, Ставропольская, Майская, Нагорная 4,028 комфорт 48,32-50,05 47,57 45,50-46 47 46 46 2017. 3 кв. 2019. 16. 225 12,872
891,128
ЖК Атмосфера 8 (846) 990-18-33



51,76-53,19 49,47-51,27 нет



3 кв 2020
140


ЖК «Две реки» 8 (846) 990-18-33



38 37 36



4 кв. 2021 24 эт более 400 квартир


ЖК «Майский»
1,3,5,7, Нагорная 187		 8 (846) 990-18-33



сдан сдан сдан









ООО "Самараторгтранс" ЖК "Мечникова 3" 8 (846) 221-03-10,
8 (846) 972-37-72		 Железнодорожный Мечникова 17,938 комфорт 47,17-53,06 52,26 44,3 41-48 42-51 44-48
4 кв. 2019 23. 546 25,945 53 1211
ООО "Стройтех" ЖК "Премьера" 8 (846) 922-87-53
8 (846) 990-79-78		 Промышленный пересечение Кирова и Молодежной 10,313 комфорт 54,44-56,81 55,3-56,16 54,66-55,88 55-56 55-57 53-55 2016. 2 кв. 2019 24. 342 18,317
880,457
ГК "Новый Дон" ЖК "Сокол",
1 очередь
дом 1,2 		8 (846) 922-50-50 Октябрьский Революционная 5,853 комфорт сдан сдан сдан проданы проданы проданы 1 кв. 2016 4 кв. 2018 28 450 23,042
861
ЖК "Сокол",
3 очередь
(секции 3,4)		 8 (846) 922-50-50 Октябрьский Революционная 6,853 комфорт продано продано 57-62 65 продано 62 2 кв. 2016 3 кв. 2019 29 451 22,004
862
ЖК "Сокол",
5 очередь
(секции 10-13)		 8 (846) 922-50-50 Октябрьский Революционная

53-55 53-57 53-55



4 кв 2023 25 эт



ЖК "Рекорд",
вторая очередь		 8 (846) 922-50-50 Промышленный на пересечении улиц Физкультурная и Краснодонская 12,023 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2015 3 кв. 2018 29 572 27,4
1031
ЖК "Рекорд",
вторая очередь
2-ой этап
(секции 3 и 4)		 8 (846) 922-50-50 Промышленный на пересечении улиц Физкультурная и Краснодонская 12,023 комфорт 43-51 45 не предусмотрено



1 кв 2021 29 эт 442 27,34448 162 947,523
ЖК "Фаворит", 2 очередь 8 (846) 922-50-50 Промышленный Кирова, Московское шоссе 20,547 комфорт продано продано продано 62 продано продано
1 кв. 2019 29. 1107 57,514 104 20515
ООО "Статус" ЖД "Статус" 8 (846) 321-45-45 Железнодорожный Дерябинская 3,078 комфорт Готовится проект на Соколова сдан Готовится проект на Соколова сдан Готовится проект на Соколова сдан 53-54 53,5 продано
4 кв. 2018 26. 216 13,493
513,8
ООО "Самара Базис" ЖК "Сокольи горы", Новый проект ЖД №5 8 (846) 225-41-11,
8 (846) 372-53-13,
8 (846) 373-08-25		 Красноглинский Красногвардейская, Парижской коммуны 4,911 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2 кв. 2015 2 кв. 2018 12. 134 8,09
299,5
СК "Альянс-менеджмент" ЖД "Фрегат" 8 (846) 275-05-05 Октябрьский Гаражная 4,333 бизнес сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2015. 2 кв. 2018 26. 433
30 908
ЖК "Парус" 8 (846) 205-33-55 Октябрьский пересечение Мусоргского и Кузбасской 6,078
91,64-91,84 86,28-87,79 92,2


4 кв 2018 4 кв 2020 25 (28) эт 408
187 1285,563
ЖК "Галактика" 8 (846) 205-05-54
ул. Ново-Садовая, д. 106

70,93 74,63 65,36-72,68


4 кв 2018 4 кв 2020
441
90 м/м (всего пространство на 413) 1285,563
Самарский Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) Жилая застройка по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский 8 (846) 321-36-63,
8-800-500-3663		 Куйбышевский переулок Саратовский 4,833; 2,481 эконом Не достроили нет в продаже Не достроили нет в продаже Не достроили нет в продаже нет в продаже нет в продаже нет в продаже июн.16 стройка приостановлена 18. 285 7,14 23 545,6
ГК "Берег", https://bereg-as.ru/ ЖК "Ливерпуль",
дом 3,
секции 1-3,
ООО "Дом-75" 		8 (846) 279-08-09,
8 (846) 207-90-90		 Октябрьский Подшипниковой, Гая, Панина, Ерошевского 4,869 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2017 4 кв. 2018 13,16 194 не указана
441
ЖК "Ливерпуль",
дом 6,
секции 1-2
ООО "Дом-75" 		8 (846) 279-08-09,
8 (846) 207-90-90		 Октябрьский Подшипниковой, Гая, Панина, Ерошевского 3,71 комфорт 59,5-61 продано продано 60-63 59-63 продано 2018 4 кв. 2019 18 272 не указана
696,8
ЖК "Логика" ,
дом 1 секции А,Б;
дом 2 секции А, Б		 8 (846) 250-22-22
8 (846) 279-08-09,
8 (846) 207-90-90		 Октябрьский Авроры, Съездовская, 4 съезд 18,939 комфорт 55 52-55 продано 54 49-50 продано не указано 2 кв. 2020 25 933 41,5 144 не указано
КОРПОРАЦИЯ "Кошелев" ЖК "Город чемпионов"
(6 строений) 		8 (846) 331-30-00 Волжский пос. городского типа Смышляевка 19,867 комфорт сданы сданы сданы 53-56 43,7-48 42-47 не указано 2 кв. 2019 3. 594 не указано
621,2
ЖК "Видный" 8 (846) 331-30-00



35-42 45,59-46,64 44,75









ДК "Древо", http://dkdrevo.ru/ ЖК "Желябово", секции 1.1-1.7, ООО "Желябово" 8 (846) 264-00-64 Железнодорожный Новожелябовская 24,61 комфорт продано продано продано продано продано 53,5 2018. конец 2019 25 748 36,3 100 2204
ЖК "Южный город", 21 квартал
Волжский поселок Придорожный 25,719 комфорт продано продано продано 44 40-42 41,9 1 кв. 2017 2 кв. 2019 10. 673 не указана
802,8
ЖК "Южный город",
4 квартал 5 очередь (дома 4.1-4.9)
Волжский поселок Придорожный 38,569 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан июн.16 июл.18 10-18. 1192 не указана 302 1516
ЖК "Южный город",
5 квартал
5 очередь , 1 этап
Волжский поселок Придорожный 24,106 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы мар.17 4 кв. 2018 10. 746 29,5
816,4
ЖК "Южный город",
5 квартал
5 очередь , 2 этап
Волжский поселок Придорожный 6,772 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы мар.17 4 кв. 2018 10,18. 401 14,6
419,2
ЖК "Южный город",
1 квартал
5 очередь , 1 этап
Волжский поселок Придорожный 37,741 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы 4 кв. 2017 2 кв. 2019 10,18. 1339 не указана
1376
ЖК "Южный город",
1 квартал
5 очередь , 2 этап
Волжский поселок Придорожный 45,034 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы 2 кв. 2018 4 кв. 2019 10,18. 1357 не указана
1376
ЖК "Южный город",
6 квартал
Волжский поселок Придорожный
комфорт 40,5-50,12 41,78-47,62 41,5-47,62




21 дом 2224


ЖК "Южный город", 22 квартал
Волжский поселок Придорожный
комфорт 44,62-51,11 42,64-49,64 44,64



4 кв. 2020 7 домов 858

462,2
ЖК "Южный город", 46.1 квартал
Волжский поселок Придорожный
комфорт 42,32-44,12 40,82-41,62 40,82-41,62



4 кв. 2020 7 домов 927


Гуландам Фатхуллина
НедвижимостьАналитика
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комментарии 4

комментарии

  • Tahir Davletshin 07:45
    Тахир Давлетшин
    Неоднократно пишут о ценах на жилье, причем цена разительно отличается
    как внутри одного города, тем более, в разных городах.
    При этом цены на строительные материалы, технику и заработные платы примерно одинаковы во всем Поволжье.
    Кто-нибудь из экономистов может провести анализ, из чего формируется цена квадратного метра ?
    Ответить
    Анонимно 08:33
    Чем выше спрос, тем выше цена. Все просто.
    Ответить
  • Анонимно 09:53
    Самое лучшая картина похоже в башкирии
    Ответить
  • Gulandam Zaripova 10:37
    В зависимости от города и региона могут отличаться цены на землю и подключение к сетям. Но согласна, что одна из определяющих причин - спрос. На него в том числе влияет и конкуренция между застройщиками.
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