Индекс новостроек Самары: переход на эскроу не подстегнул спрос?

Некоторые жилые комплексы Самары за полгода не подорожали ни на один рубль

Новостройки Самары за последние полгода подорожали меньше, чем, например, в Казани или в Уфе, — в среднем не более чем на 10%. И это несмотря на то что ввод жилья в 2019 году в Самарской области снизился более чем на 30%, а с 1 июля рынок начал переход на эскроу-счета, что должно было привести к дополнительному удорожанию первички. Участники рынка полагают, что на низкую динамику цен относительно соседних регионов могли повлиять финансовые возможности покупателей, а также тот факт, что удорожание квадратных метров началось еще в прошлом году. Подробности — в аналитическом исследовании «Реального времени».

Ввод падает, цены все равно не растут

Самарская область вылетела из тройки лидеров Поволжского федерального округа по вводу жилья. В период с января по май в регионе в эксплуатацию было введено только 322,2 тысячи кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года падение составило 152,7 тысячи кв. м — это самое значительное снижение объемов ввода жилья в ПФО. Такие данные приводит «Самарский областной фонд жилья и ипотеки».

Отметим, что в большинстве других регионов ввод жилья, напротив, увеличивался. К примеру, в Башкортостане этот показатель вырос более чем на 30%, до 814, 2 тысячи кв. м. В Татарстане положительная динамика составила порядка 10%, до 1 млн 147,8 тысячи кв. м.

Удивительно, но, даже несмотря на снижение объемов ввода жилья в регионе и переход на проектное финансирование, цены на жилую недвижимость за последний год в Самарской области выросли несущественно. В частности, в Самаре, по данным в исследовании СОФЖИ, средняя цена вторички с мая 2018 года по май 2019-го выросла только на 6% — с 56,6 до 59,9 тысячи рублей за кв. м.

Средняя цена на новостройки за год и вовсе снизилась на 178 рублей — до 45 116 тысяч рублей. Примечательно, что в Самарской области по-прежнему сохраняется разница в цене на первичку и вторичку, хотя во многих регионах эта разница уже стерлась и объекты на стадии котлована даже дороже, чем в сданных или сдающихся домах.

На уровне 39 тысяч рублей за «квадрат» в 2019 году сохранялись цены на однокомнатные квартиры в экограде «Волгарь». Фото SK163 / skyscrapercity.com

«В каждом городе разрабатывается своя система ценообразования»

Данные аналитической службы «Реального времени» подтверждают, что цены на отдельные объекты за последние полгода повысились незначительно. К примеру, во второй очереди ЖК «Центральный» от ПСК «Трансгруз» цены в период с января по июнь сохранились на уровне 53—55 тысяч рублей за кв. м. Самый дорогой объект застройщика — ЖК «120 квартал» (2-я очередь). Здесь однокомнатные квартиры на середину июня оценивались в 79 тысяч рублей за кв. м.

Фактически неощутимой оказалась и динамика цен на квартиры в МК «Новая Самара» от группы компаний «Финстрой». Например, в секциях 18—19 и 22—23 однушки за полгода подорожали только на 3—5%, с 39,5—41,5 тысячи рублей за кв. м до 40,5—42,5 тысячи рублей за кв. м. На уровне 39 тысяч рублей за «квадрат» в 2019 году сохранялись цены на однокомнатные квартиры в экограде «Волгарь» (9 квартал, 5 дом) от группы компаний «Амонд».

Застройщики также не отмечают колоссального роста цен на новостройки в Самарской области. Как рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов, с начала года цены на квартиры в жилом комплексе «Южный бульвар», который компания строит в городе Тольятти, в среднем подорожали на 4%, что было связано со степенью готовности объекта. Для сравнения: в одном из наших предыдущих материалов мы писали, что цены на квартиры от «Унистроя» в Уфе в 2019 году выросли в цене до 20%.

— Наш объект в Тольятти продается по старой схеме, с эскроу это никак не связано. Татарстан, Башкортостан и Самарская область — это разные регионы с разным уровнем жизни и финансовыми возможностями населения. В каждом городе, более того, по каждому проекту разрабатывается своя система ценообразования. Поэтому сравнивать рост цен по ним не совсем корректно, — пояснил Искандер Юсупов.

Цены выросли, но раньше?

Некоторые участники рынка жилья Самары отмечают, что цены на новостройки выросли, но не непосредственно перед переходом на эскроу, а гораздо раньше.

— Цены у нас поднялись. Многие застройщики постепенно поднимают цены даже на те объекты, которые продаются не по эскроу. С 1 июля 2018 года, то есть с принятия закона о переходе на проектное финансирование, цены в среднем выросли на 30%, — говорит руководитель отдела долевого строительства АН «Визит» Елена Мироненко.

Рост цен на объекты, достраивающиеся по старым правилам, она объясняет степенью готовности объектов.

— Объекты, которые перешли на эскроу, находятся на стадии котлована. Стройка с высокой степенью готовности не может стоить дешевле котлована, — считает Мироненко.

Она отмечает, что с помощью эскроу на сегодняшний день продаются квартиры в жилых комплексах «Логика» (застройщик — АСП «Берег»), «Королев» (застройщик — ООО «Самарский хлебозавод №9»), «Старт» (застройщик — ООО «Вымпелстрой»). Как отмечает Елена Мироненко, многие проекты находятся на рассмотрении у регионального минстроя, который должен решить, сможет ли тот или иной дом достраиваться по старым правилам.

ЖК Самары,которые все же подорожали

О том, что часть самарских новостроек росла в цене и в первой половине 2019 года, свидетельствуют и данные аналитической службы «Реального времени». В частности, примерно на 10% подорожали однушки в ЖК «Изумрудный» (4 этап) от компании «ПромТехСтейт» — с 53 до 53,66—60,18 тысячи рублей .

На 10% увеличилась и цена объектов компании ООО «Интеграция». Однокомнатные квартиры в жилом комплексе «У парка» и в жилом доме на Аэродромной подорожали с 42 до 44—46 тысяч рублей за кв. м. От 4 до 6% выросла цена однокомнатных квартир в жилом доме на Печерской от компании «Самара-Запад»: если в январе они стоили 50 тысяч рублей за кв. м, то на середину июня — 52—55 тысяч рублей за «квадрат».

Можно отметить, что динамика наблюдалась в основном на объектах, которые реализуют компании с небольшими портфелями. Так, до 12% подорожали однушки в ЖК «Волга» от «Стройпроектсервис» — с 58 до 56—65 тысяч рублей за кв. м.

Менее значительным — от 3 до 6% — оказалось увеличение цен в ЖК «Парк Металлургов» от группы компаний «Вира». Если в январе квадратный метр в однокомнатной квартире стоил 47 тысяч рублей за кв. м, то в середине июня — 48,32—50,05 тысячи рублей за кв. м.

Более подробную информацию о новостройках Самары можно найти в таблице, подготовленной аналитической службой «Реального времени».

Цены на жилье в новостройках Самары, июнь 2019 года

Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом, в случае точечной застройки) Телефон Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв. м Класс жилья Стоимость кв. метра:

13.06.2019

от и до, тыс. руб. Стоимость кв. метра:

от и до, тыс. руб. Сроки реализации проекта Кол-во домов, этажей Кол-во квартир Общая площадь квартир, тыс. кв. м. Паркинг, кол-во м/мест Инвестиции в проект, млн. руб. район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. 1-комн. 2-комн. 3-комн. начало конец ПСК "Трансгруз" ЖК "Центральный", 1-8 секции, "Великран инвест" 8(846) 267-30-26 Октябрьский Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина

комфорт продано продано продано продано продано продано не указано 4 кв. 2018 24/27 1196 78,4 801 3481,3 ЖК "Центральный",

2 очередь

9-13 секции 8(846) 267-30-26 Октябрьский Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина

комфорт продано 53 51







III кв. 2019









ЖК "Центральный",

2 очередь

14-16 секции

(ранее 9-16 секц) 8(846) 267-30-26 Октябрьский Московское шоссе, переулок Тупой, проспект Карла Маркса, ул. Ивана Булкина 1,237; 6,378; 30,2; 0,872; 6,310 комфорт продано 53 51 55 53-54 51 не указано 3 кв. 2019 27 782 42,5

2090,6 ЖК "120 квартал"

2-я очередь

6-10 секции 8(846) 267-30-26 Ленинский между улицами Ленинская, Пушкинская и Ярмарочная в непосредственной близости от Самарской площади, Площади Победы, Площади славы

комфорт 79 78-81 76







4 кв. 2020 от 9 до 16 этажей



307

ГК "Финстрой", https://finstroy.ru,

8 (846) 270-47-15

8 (846) 270-47-16

8 (846) 270-47-17 МК "Новая Самара",

секции 1-2 и

3-4 8 (846) 254-53-19 Красноглинский Квартал 1 474,5 комфорт продано продано продано продано продано продано 4 кв. 2016 4 кв. 2018 11 162 не указано

178 МК "Новая Самара",

секции 8-9 и

10-11 8 (846) 254-53-19 Красноглинский Квартал 1 474,5 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2016 3 кв. 2018 11 180 не указано

178 МК "Новая Самара",

секции 18-19 и

22-23 8 (846) 254-53-19 Красноглинский Квартал 1 475,5 комфорт 40,50-42,50 40,13 38,50-39 39,5-41,5 39-41 37,5-38 3 кв. 2017 4 кв. 2019 11 180 не указано

138.3 МК "Новая Самара",

секции 1.1-1.4 и 2 8 (846) 254-53-19 Красноглинский квартал 1 475,5 комфорт продано продано продано 38,9 38,5-39,5 36,9-37,5 2 кв. 2018 3 кв. 2020 11 180 не указано



МК "Новая Самара",

секции 6.1-6.5 8 (846) 254-53-19 Красноглинский





39,4-41 40-42 38-38,5







3 кв. 2020









ГК "Амонд" Экоград "Волгарь",

9 квартал,

дом 5 8 (846) 311 11 11

8 (846) 248 0 842 Куйбышевский Волгарь 2,09; 0, 969; 0,997; 1,792; 1,723 комфорт 39 продано 34,5-36,5 39-40 35,5-38,5 34,5-36,5 2 кв. 2016 4 кв. 2019 17 749 45,5

1570 Экоград "Волгарь",

9 квартал,

дом 7 8 (846) 311 11 11

8 (846) 248 0 842 Куйбышевский Волгарь 1,792+34,982 комфорт 37,5-44,5 35,5-40,5 35,5-37,69





1 кв 2019 4 кв 2020 20 эт 179



432,266 Экоград "Волгарь",

9 квартал,

дом 1 8 (846) 311 11 11

8 (846) 248 0 842 Куйбышевский Волгарь 1,864+34,982 комфорт 38,5-45,5 36,5-41,5 34,5-37,5





1 кв 2019 4 кв 2020 25 эт 242 15,679



Экоград "Волгарь",

8 квартал,

дом 4 8 (846) 311 11 11

8 (846) 248 0 842 Куйбышевский Волгарь 2,965+24,484 комфорт 41-43 39-41 39





2 кв 2018 1 кв 2020 24-26 эт 249



563,456 Экоград "Волгарь",

12 квартал,

дом 7 и 8 8 (846) 311 11 11

8 (846) 248 0 842 Куйбышевский Волгарь

комфорт 38,5-45,5 35,5-37,5 34,5-39





1 кв 2019 1 кв 2022 17-24 эт

40,14385

2056 ООО "ПромТехСтейт" ЖК "Изумрудный", 12 этап 8 (846) 225-24-41 Октябрьский Пятая просека 0,672 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2016 2 кв. 2018 19 459 44,209

878 ЖК "Изумрудный", 13 этап 8 (846) 225-24-41 Октябрьский Пятая просека 0,948 комфорт сдан сдан сдан 52,9-58,8 47,7-51 продано 2 кв. 2017 4 кв. 2019 19 459 44,209

876 ЖК "Изумрудный", 14 этап 8 (846) 225-24-41 Октябрьский Пятая просека 0,672 комфорт 53,66-60,18 продано продано 53 47 43-45 не указано 1 кв. 2020 15-17-14 эт 385 37,338

768,4 ООО "Град" ЖК "Радуга", №3 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный Карла Маркса 13,128 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2016 3 кв. 2018 17 331 не указана

950 ЖК "Радуга", №2 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный





продано продано продано







III кв. 2019 г.









ЖК "Радуга", №1 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный





47,52-51,04 46,6-48,4 46,83-48,84







III кв. 2020 г.









ЖК "Горизонт" 8 (846) 242-99-77(11) Промышленный 6 Просека / ул. Солнечная 2,104; 2,130; 2,558 комфорт 48,18 продано продано 46,6 продано 45

3 июня 2019 8 62 5,258 28 168,5 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КВАРТАЛ НОВЫЙ" (18 КМ)

Секция 5 8 (846) 242-99-77(11) Кировский





42,73-46,23 41,03-42,49 37,97-40,31







IV кв. 2019 года









ЖК "Волна" 8 (846) 242-99-77(11) Ленинский





84,36-105,16 97,75-116,4 87,37-102,86







IV кв.2019









ЖК "Волжские паруса",

3 очередь 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский Шмидта, Профсоюзная, Саперная 29,142 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2 кв. 2016 3 кв. 2018 17 231 9, 66

1950 ЖК "Волжские паруса",

секции

Б-1-3, Б1-4 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский





продано 52,53-54,18 нет







II кв. 2019 г









ЖК "Акварель",

дом 1 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский Просека 5 59,42 комфорт продано продано 46,91-47,53 1 дом: продано 1 дом: продано 1 дом: 41,7- 3 кв. 2016 3 кв. 2019 5 133 6,685; 5,48 76 1800 ЖК "Акварель",

дом 2 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский





продано 43,84 37,03 3 дом: продано 3 дом: 43,8 3 дом: продано

3 кв. 2019









ЖК "Акварель",

дом 3 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский





продано 44,61 продано дом 2: 47,4 дом 2: 43,7 дом 2: 41,7-45,4 3 кв. 2016 3 кв. 2019 5 133 6,685



ЖК "Акварель",

дом 4

(2-ая очередь) 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский





44,56-45,65 45,38-46,15 46,29-47,53







2021









ЖК "Ракета" 8 (846) 242-99-77(11) Октябрьский Луначарского, Ленина, Новая Садовая 3,217 бизнес сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2 кв. 2014 22.08.2018 26 132 14,869

475 ООО "Интеграция" ЖД по ул. Аэродромная 102 8 (846) 200-12-11,

8 (846) 200-12-08 Советский Аэродромная 8,235 комфорт 45-46 48 43,23 42 42 42 окт.17 4 кв. 2019 17 80 3,679

135 ЖК "У Парка" 8(846) 200-12-11;

8 (991) 459-01-59 Советский Аэродромная 8,235 комфорт 44-46 48 44-45 42-43 42-43 42-43 2017 4 кв. 2019 18. 287 не указана 17 492,988 ООО "СтройКом" ЖК "Панорама", секция А 8 (846) 312-21-01,

8 (846) 312-21-00,

8 (846) 270-63-07 Октябрьский Ново-Садовая, Новомайская, Челябинская 1,6 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан фев.14 2 кв. 2018 20. 112 9,141 300 400 ЖК "Панорама", секция Б 8 (846) 312-21-01,

8 (846) 312-21-00,

8 (846) 270-63-07 Октябрьский Ново-Садовая, Новомайская, Челябинская 1,458 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан фев.13 2 кв. 2018 19. 96 9,854

400 КГ МЖК "Адрес" ЖК "На Московском",

2 очередь, секции

3.1, 3.2, 3.3 8 (846) 200-80-00,

8 (846) 200-80-01 Кировский Московское шоссе 12,697 комфорт продано продано продано продано продано продано 3 кв. 2013 4 кв.2018 17 172 9,121

740,9 ООО "Самара-Запад",

ЗАО "Адель" ЖК "Александровский двор" 8 (846) 310-04-18 Ленинский Арцыбушевская 2,148 бизнес 67 67 67 65 65 65 3 кв. 2015 2 кв. 2019 18 245 не указана

820 ЗАО "Компания Владимир" ЖД границах улиц Печерской/Третьего проезда, 18а в Октябрьском районе г. Самары.

3,4 секции 8 (846) 270-93-30

8 (846) 270-93-32

СЕКРЕТАРЬ:

8 (846) 270-93-31 Октябрьский Печерской и Тверского проезда 11,73 комфорт сдан сдан нет 52 нет нет не указано 4 кв. 2018 15 238 11,8

516,2 ЖД границах улиц Печерской/Третьего проезда, 18а в Октябрьском районе г. Самары.

5,6 секции 8 (846) 270-93-30

8 (846) 270-93-32

СЕКРЕТАРЬ:

8 (846) 270-93-31 Октябрьский Печерской и Тверского проезда 11,73 комфорт 52-55 не предусмотрено 52 50 нет 40-48 не указано 4 кв. 2019 19 270 13,2

516,2 ЖК «Семейный»

2 очередь секция Б 8 (846) 270-93-30

8 (846) 270-93-32

СЕКРЕТАРЬ:

8 (846) 270-93-31 Октябрьский Печерской и Тверского проезда 11,73 комфорт 55-57 не предусмотрено 42-45





1 кв 2018 4 кв 2020 20+1 подземн. 88



278,646 ЖК «Дом у Загородного» 8-924-546-60-60

8 (846) 270-93-30

8 (846) 270-93-32

СЕКРЕТАРЬ:

8 (846) 270-93-31 Октябрьский в границах улиц Ново-Садовой, Ак.Платонова, пер.Парковый 13,538

68-70 56-62 не предусмотрено





4 кв 2017 1 кв 2021 25+1 эт 168



422,784 ООО "Стройконтракт" ЖК "Жигулевская долина",

секции 1.3, 2.3-4, 3.2 8 (846) 990-07-83

8 (846) 250-16-12

8 (846) 991-88-88 поселок Управленческий, р-н Красноглисинский 8 марта 11,966 комфорт сдан сдан сдан 37-40 41 43 2016 (разрешение на строительство) 4 кв. 2018 4 254 9,644

331,6 ООО "Маяк-Стройинвест" ЖК "Пять звезд", секция 4.1 8 (846) 337-06-69 Ленинский Самарская, Полевая, Садовая, Чкаловская 1,033 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2016 мар.18 11 27 2,083

132 ЖК "Пять звезд", секция 4.2 8 (846) 337-06-69 Ленинский Самарская, Полевая, Садовая, Чкаловская 2,033 комфорт 70-80 65-80 65-80 70-80 65-80 65-80 2017 4 кв. 2019 26 161 не указана

450 ООО "СтройТрест" ЖК "На Волгина",

3 очередь 8 (846) 225-43-15,

8 (846) 222-93-08/07 Железнодорожный Волгина, Ключевой проезд, Мориса Тореза 2,35; 3,56; 0,81 комфорт Строят 4-ю очередь, но пока не продают продано продано нет продано продано нет 2016 09.07.2019 11 . 84 5,399 (общ. Площадь)

320,7 ООО "Самарский проект" ЖК "Куйбышев", дома 1-15 8 (846) 979-92-05,

8 (846) 979-92-08 Кировский Демократическая 39,453 комфорт 42 42 нет 42 42 нет 2 кв. 2016 4 кв. 2019 5-7 . 612 42,448 (общ. Площадь)

950 ЖК "Пушкинский",

I этап (Дом №1 и

Дом №4. Секция 1) 8 (846) 979-92-05

8 (846) 979-92-08 Ленинский Маяковского, Чкалова, Арцыбушевская, братьев Коростелевых 12,422 комфорт продано, сдается продано, сдается продано, сдается





4 кв 2014 2 кв. 2019

126+36



385 ЖК "Пушкинский",

II этап (Дом №4. Секция 2) 8 (846) 979-92-05

8 (846) 979-92-08 Ленинский Маяковского, Чкалова, Арцыбушевская, братьев Коростелевых 12,422 комфорт продано 58,9 53,35





1 кв 2017 1 кв. 2020 11 эт 36

10 116,094 ПАО "Завод имени А.М.Тарасова" ЖК "Ново-садовая 311" 8 (846) 990-09-89

8-937-655-35-16 Промышленный Ново-садовая 4, 342 бизнес 50,34-52,78 51,12-51,79 50-50,79 сдан сдан сдан июн.16 1 кв. 2018 18 . 117 9,08

426,4 ООО "Арбит Строй" ЖК "Боярский двор" 8 (846) 212-00-33,

8 (846) 989-14-80,

8 (846) 989-14-81 Промышленный ул. Солнечная 15,3 комфорт сдан сдан сдан 48-56 48-56 55 2016 4 кв. 2018 6-9 . 158 14,208 (общ. Площадь) 242 700 ЖК "Боярский двор Премиум"

2-я очередь

2 дома 8 (846) 212-00-33,

8 (846) 989-14-80,

8 (846) 989-14-81 Промышленный ул. Солнечная 15,3

Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59 Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59 Не зависит от кол-ва комнат, зависит от этажа 50-59





1 кв 2019 1 кв.2021 8-25 эт 261 22,744 192 1500 ООО “Стройпроектсервис” ЖК "Волга", ООО "Град", Д-2

(Д-1 сданы) 8 (846) 225-43-15,

8 (846) 222-93-08 Октябрьский Лейтенанта Шмидта 147,3 комфорт От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65 От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65 От кол-ва комнат не зависит. Зависит от вида и быстроты оплаты. 56-65 58 60 63 4 кв. 2015, 2016; 2 кв. 2016, 2018 2 кв. 2019 17. 623 25,275 (общая площадь объекта) 200 1950 ООО "Поволжская строительная корпорация" ЖК "Париж",

секция 5

(дом 2)

8 (846) 373-30-03

8 (846) 241-03-03

8 (846) 241-06-06 Октябрьский Гастелло, Центральная, Санфировой 18,439 комфорт 45 45 нет сдан сдан сдан 2017 2 кв. 2018 14. 190 7,689

284,3 ЖК "Париж",

секция 4

(дом 1-2) 8 (846) 373-30-03

8 (846) 241-03-03

8 (846) 241-06-06 Октябрьский Гастелло, Центральная, Санфировой 19,439 комфорт 45 45 нет сдан сдан сдан 2017 2кв. 2018 16. 238 9,697

372,9 ЖК "На Владимирской",

ООО "Горжилпроект" 8 (846) 373-30-03

8 (846) 241-03-03

8 (846) 241-06-06 Железнодорожный Маркса и Владимирской 24,271 комфорт 48-55 46-55 продано 48-55 43-55 52 2017 2 кв. 2019 16. 288 не указана 20 528,4 ООО "Промбезопасность" ЖК "Новая Тверская", Тухачевского 18:

7 секций.

Вторя оч: 18.5-18.7;

Третья оч: 18.1-18.4 8 (846) 274-01-02;

8 (846) 973-57-87 Железнодорожный Дачная, Карла Маркса, Киевская 24,096 комфорт 43,75-50 45,95-46,97 45,65 44-53 проданы 47,8 3 кв. 2016 4 кв. 2018 19-21 246 15,129

519,225 ООО "Русский базар" ЖК "Олимпия парк"

Кировский Ташкентская, Бронная 14,3 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2015. 1 кв. 2018 25. 917 не указана

1600 ООО "Новое время" ЖК "Империалъ" , секции 3-5 8 (846) 20-596-20 Ленинский Самарская и Маяковского 26,235 бизнес сдан сдан сдан проданы проданы проданы 2017. 3 кв. 2018 14; 17-20 62. не указано 51. 1309 ЖК "Гранд ИмпериалЪ" 8 (846) 20-596-20 Ленинский Чкаловская-Галактионова

премиум зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160 зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160 зависит от этажа. Чем выше - тем дороже. От кол-ва комнат не зависит. Пентхаусы будут по 200 т.р. 89-160







4 кв.2022









СГ "Новый город" ЖК "Альбатрос" 8 (846) 300-4-888 Железнодорожный Тухачевского 4,674 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2014 2 кв. 2018 26 377 8,801

178,4 (цены 2007) ЖК "Ильинская плаза" 8 (846) 300-4-888 Ленинский Арцыбушевская, Маяковского, Буянова, Чкалова 5,249 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 3 кв. 2015 1 квартал 2018 18. 182 11,619

780 ООО "Юниверс-Строй" ЖК "Маяковский"

6-7 секции

(8 секция- старт продаж осенью) 8 (846) 990-51-00 Ленинский Самарской, Маяковского, Садовой 8,879 комфорт продано продано 61,06-66,37 66-73 64-71 61,9-68 лето 2017 4 кв. 2019 17. 176 11,629 112 422,391 ГК "Вира" ЖК " Парк Металлургов" 8 (846) 990-18-33 Кировский Советская, Ставропольская, Майская, Нагорная 4,028 комфорт 48,32-50,05 47,57 45,50-46 47 46 46 2017. 3 кв. 2019. 16. 225 12,872

891,128 ЖК Атмосфера 8 (846) 990-18-33







51,76-53,19 49,47-51,27 нет







3 кв 2020

140





ЖК «Две реки» 8 (846) 990-18-33







38 37 36







4 кв. 2021 24 эт более 400 квартир





ЖК «Майский»

1,3,5,7, Нагорная 187 8 (846) 990-18-33







сдан сдан сдан



















ООО "Самараторгтранс" ЖК "Мечникова 3" 8 (846) 221-03-10,

8 (846) 972-37-72 Железнодорожный Мечникова 17,938 комфорт 47,17-53,06 52,26 44,3 41-48 42-51 44-48

4 кв. 2019 23. 546 25,945 53 1211 ООО "Стройтех" ЖК "Премьера" 8 (846) 922-87-53

8 (846) 990-79-78 Промышленный пересечение Кирова и Молодежной 10,313 комфорт 54,44-56,81 55,3-56,16 54,66-55,88 55-56 55-57 53-55 2016. 2 кв. 2019 24. 342 18,317

880,457 ГК "Новый Дон" ЖК "Сокол",

1 очередь

дом 1,2 8 (846) 922-50-50 Октябрьский Революционная 5,853 комфорт сдан сдан сдан проданы проданы проданы 1 кв. 2016 4 кв. 2018 28 450 23,042

861 ЖК "Сокол",

3 очередь

(секции 3,4) 8 (846) 922-50-50 Октябрьский Революционная 6,853 комфорт продано продано 57-62 65 продано 62 2 кв. 2016 3 кв. 2019 29 451 22,004

862 ЖК "Сокол",

5 очередь

(секции 10-13) 8 (846) 922-50-50 Октябрьский Революционная



53-55 53-57 53-55







4 кв 2023 25 эт







ЖК "Рекорд",

вторая очередь 8 (846) 922-50-50 Промышленный на пересечении улиц Физкультурная и Краснодонская 12,023 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 4 кв. 2015 3 кв. 2018 29 572 27,4

1031 ЖК "Рекорд",

вторая очередь

2-ой этап

(секции 3 и 4) 8 (846) 922-50-50 Промышленный на пересечении улиц Физкультурная и Краснодонская 12,023 комфорт 43-51 45 не предусмотрено







1 кв 2021 29 эт 442 27,34448 162 947,523 ЖК "Фаворит", 2 очередь 8 (846) 922-50-50 Промышленный Кирова, Московское шоссе 20,547 комфорт продано продано продано 62 продано продано

1 кв. 2019 29. 1107 57,514 104 20515 ООО "Статус" ЖД "Статус" 8 (846) 321-45-45 Железнодорожный Дерябинская 3,078 комфорт Готовится проект на Соколова сдан Готовится проект на Соколова сдан Готовится проект на Соколова сдан 53-54 53,5 продано

4 кв. 2018 26. 216 13,493

513,8 ООО "Самара Базис" ЖК "Сокольи горы", Новый проект ЖД №5 8 (846) 225-41-11,

8 (846) 372-53-13,

8 (846) 373-08-25 Красноглинский Красногвардейская, Парижской коммуны 4,911 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2 кв. 2015 2 кв. 2018 12. 134 8,09

299,5 СК "Альянс-менеджмент" ЖД "Фрегат" 8 (846) 275-05-05 Октябрьский Гаражная 4,333 бизнес сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2015. 2 кв. 2018 26. 433

30 908 ЖК "Парус" 8 (846) 205-33-55 Октябрьский пересечение Мусоргского и Кузбасской 6,078

91,64-91,84 86,28-87,79 92,2





4 кв 2018 4 кв 2020 25 (28) эт 408

187 1285,563 ЖК "Галактика" 8 (846) 205-05-54

ул. Ново-Садовая, д. 106



70,93 74,63 65,36-72,68





4 кв 2018 4 кв 2020

441

90 м/м (всего пространство на 413) 1285,563 Самарский Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) Жилая застройка по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пер. Саратовский 8 (846) 321-36-63,

8-800-500-3663 Куйбышевский переулок Саратовский 4,833; 2,481 эконом Не достроили нет в продаже Не достроили нет в продаже Не достроили нет в продаже нет в продаже нет в продаже нет в продаже июн.16 стройка приостановлена 18. 285 7,14 23 545,6 ГК "Берег", https://bereg-as.ru/ ЖК "Ливерпуль",

дом 3,

секции 1-3,

ООО "Дом-75" 8 (846) 279-08-09,

8 (846) 207-90-90 Октябрьский Подшипниковой, Гая, Панина, Ерошевского 4,869 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан 2017 4 кв. 2018 13,16 194 не указана

441 ЖК "Ливерпуль",

дом 6,

секции 1-2

ООО "Дом-75" 8 (846) 279-08-09,

8 (846) 207-90-90 Октябрьский Подшипниковой, Гая, Панина, Ерошевского 3,71 комфорт 59,5-61 продано продано 60-63 59-63 продано 2018 4 кв. 2019 18 272 не указана

696,8 ЖК "Логика" ,

дом 1 секции А,Б;

дом 2 секции А, Б 8 (846) 250-22-22

8 (846) 279-08-09,

8 (846) 207-90-90 Октябрьский Авроры, Съездовская, 4 съезд 18,939 комфорт 55 52-55 продано 54 49-50 продано не указано 2 кв. 2020 25 933 41,5 144 не указано КОРПОРАЦИЯ "Кошелев" ЖК "Город чемпионов"

(6 строений) 8 (846) 331-30-00 Волжский пос. городского типа Смышляевка 19,867 комфорт сданы сданы сданы 53-56 43,7-48 42-47 не указано 2 кв. 2019 3. 594 не указано

621,2 ЖК "Видный" 8 (846) 331-30-00







35-42 45,59-46,64 44,75



















ДК "Древо", http://dkdrevo.ru/ ЖК "Желябово", секции 1.1-1.7, ООО "Желябово" 8 (846) 264-00-64 Железнодорожный Новожелябовская 24,61 комфорт продано продано продано продано продано 53,5 2018. конец 2019 25 748 36,3 100 2204 ЖК "Южный город", 21 квартал

Волжский поселок Придорожный 25,719 комфорт продано продано продано 44 40-42 41,9 1 кв. 2017 2 кв. 2019 10. 673 не указана

802,8 ЖК "Южный город",

4 квартал 5 очередь (дома 4.1-4.9)

Волжский поселок Придорожный 38,569 комфорт сдан сдан сдан сдан сдан сдан июн.16 июл.18 10-18. 1192 не указана 302 1516 ЖК "Южный город",

5 квартал

5 очередь , 1 этап

Волжский поселок Придорожный 24,106 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы мар.17 4 кв. 2018 10. 746 29,5

816,4 ЖК "Южный город",

5 квартал

5 очередь , 2 этап

Волжский поселок Придорожный 6,772 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы мар.17 4 кв. 2018 10,18. 401 14,6

419,2 ЖК "Южный город",

1 квартал

5 очередь , 1 этап

Волжский поселок Придорожный 37,741 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы 4 кв. 2017 2 кв. 2019 10,18. 1339 не указана

1376 ЖК "Южный город",

1 квартал

5 очередь , 2 этап

Волжский поселок Придорожный 45,034 комфорт сданы сданы сданы проданы проданы проданы 2 кв. 2018 4 кв. 2019 10,18. 1357 не указана

1376 ЖК "Южный город",

6 квартал

Волжский поселок Придорожный

комфорт 40,5-50,12 41,78-47,62 41,5-47,62









21 дом 2224





ЖК "Южный город", 22 квартал

Волжский поселок Придорожный

комфорт 44,62-51,11 42,64-49,64 44,64







4 кв. 2020 7 домов 858



462,2 ЖК "Южный город", 46.1 квартал

Волжский поселок Придорожный

комфорт 42,32-44,12 40,82-41,62 40,82-41,62







4 кв. 2020 7 домов 927





