Руководство фонда капремонта Башкирии подало в отставку

Сегодня стало известно, что накануне все руководство Фонда капитального ремонта Башкирии подало в отставку.

Все заместители написали заявления об уходе по собственному желанию. Заявления пока не подписаны. В ведомстве ждут новое штатное расписание. На данный момент назначен врио генерального директора фонда Павел Сафонов. Директора фонда отберут в рамках конкурса, который объявит Министерство ЖКХ.

Сафонов уже работал в этой организации в 2016—2019 годах в должности первого заместителя директора, сообщает «Коммерсант».

Напомним, накануне высокопоставленный чиновник Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ рассказал, что генеральный директор Фонда капитального ремонта Башкирии Ринат Даминов уволен по собственному желанию.

