Центробанк запустил в обращение серебряную монету в честь 550-летия Чебоксар

Сегодня, 3 июля, Банк России запустил в обращение памятную монету в честь 550-летия столицы Чувашии. Серебряная монета весит 31,1 г.

Номинал монеты составляет 3 рубля, говорится в сообщении ЦБ. На лицевой стороне монеты изображен герб, а также указан ее номинал.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения достопримечательностей города Чебоксары: драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города