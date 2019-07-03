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Центробанк запустил в обращение серебряную монету в честь 550-летия Чебоксар

21:17, 03.07.2019
Центробанк запустил в обращение серебряную монету в честь 550-летия Чебоксар
Фото: cbr.ru

Сегодня, 3 июля, Банк России запустил в обращение памятную монету в честь 550-летия столицы Чувашии. Серебряная монета весит 31,1 г.

Номинал монеты составляет 3 рубля, говорится в сообщении ЦБ. На лицевой стороне монеты изображен герб, а также указан ее номинал.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения достопримечательностей города Чебоксары: драматический театр, здание администрации и Успенский храм на фоне стилизованного изображения города

Общество
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