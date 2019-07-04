АвтоВАЗ объявил о запуске производства в Тольятти и Ижевске

Поставщики АвтоВАЗа продолжили работу с группой. С завтрашнего дня предприятия в Тольятти и Ижевске возобновят работу.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов», — цитируют «Ведомости» сообщение пресс-службы компании. Таким образом АвтоВАЗ пояснил, что не потребует возмещения убытков от партнеров.

Производство было приостановлено 3 июля из-за срыва поставок автокомпонентов нижегородским заводом. В пятницу, 5 июля, оба предприятия снова начнут работу.