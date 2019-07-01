Хабиров первым сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы Башкирии

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров первым представил в территориальный Центризбирком документы для регистрации кандидатом на должность руководителя региона.



«Кандидат представил листы поддержки с подписями 476 депутатов представительных органов местного самоуправления, сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами», — говорится в сообщении ЦИК региона.

Сегодня Центризбирком Башкортостана приступает к проверке документов, поданных кандидатами на пост главы республики. На башкирский «трон» претендуют 11 человек, выдвинутых от разных партий. Вчера был последний день представления необходимых бумаг. У многих из претендентов оказалась довольно интересная биография. Подробнее о них — в обзоре «Реального времени».