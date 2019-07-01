Новости общества

15:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хабиров первым сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы Башкирии

14:44, 01.07.2019
Хабиров первым сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы Башкирии
Фото: glavarb.ru

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров первым представил в территориальный Центризбирком документы для регистрации кандидатом на должность руководителя региона.

«Кандидат представил листы поддержки с подписями 476 депутатов представительных органов местного самоуправления, сведения о трех кандидатурах, предлагаемых на должность члена Совета Федерации, первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами», — говорится в сообщении ЦИК региона.

Сегодня Центризбирком Башкортостана приступает к проверке документов, поданных кандидатами на пост главы республики. На башкирский «трон» претендуют 11 человек, выдвинутых от разных партий. Вчера был последний день представления необходимых бумаг. У многих из претендентов оказалась довольно интересная биография. Подробнее о них — в обзоре «Реального времени».

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров