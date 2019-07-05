Замглавы Нижнего Новгорода по транспорту покинул пост

Сегодня, 5 июля, замглавы Нижнего Новгорода Роман Колосов, курировавший вопросы транспорта и дорожного хозяйства, покинул свой пост.

Он написал заявление «по собственному», сообщила пресс-служба администрации города.

Исполнять обязанности чиновника будет директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева. Согласно информации, в настоящее время ведется поиск кандидатов, которые бы заняли должность на постоянной основе.

«Глава города может объявить конкурс либо принять решение о назначении своего заместителя», — уточнили в департаменте кадровой политики.