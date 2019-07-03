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Назначен новый глава Октябрьского района Уфы

10:38, 03.07.2019
Назначен новый глава Октябрьского района Уфы
Фото: ufacity.info

Новым руководителем администрации Октябрьского района Уфы стал Сергей Плотников. Об этом сообщили в мэрии города.

До этого Плотников трудился главой Демского района — с 2016 года, ранее занимал должность первого заместителя главы района.

Стоит отметить, что Октябрьский район является самым крупным по площади и населению районом Уфы. В нем проживает 243 тысячи человек, площадь превышает 9 тысяч га.

Напомним, накануне бывший глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов, с которым не захотел работать врио главы РБ Радий Хабиров, подал в отставку.

ОбществоВласть Башкортостан
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