В России расширили список жизненно важных лекарств

В текущем году перечень уже обновлялся в рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности — сегодня он включает 354 препарата

Фото: Михаил Захаров

Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств, дополнив его препаратами для лечения сахарного диабета, острого инфаркта миокарда и злокачественных образований. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В текущем году перечень уже обновлялся в рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности. Сегодня он включает 354 препарата.

— Важно продолжать наращивать объемы производства и расширять ассортимент российских фармкомпаний, чтобы наши граждане были надежно и качественно обеспечены отечественными медикаментами как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, — подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что президент особо отмечал необходимость увеличивать мощности российских предприятий для производства лекарств и вакцин, чтобы повысить их долю на внутреннем рынке и укрепить независимость поставок от иностранных производителей.

Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал первый в России биоаналог для лечения склероза. Это поможет снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения.

Алсу Сабирзанова