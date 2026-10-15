Возле Дома Ушковой в центре Казани ограничат движение
На участке предусмотрены устройство временного заезда и установка ограждений
В центре Казани вводится временная схема организации дорожного движения на улице Кремлевской, возле дома №33 — Дома Ушковой. Соответствующее распоряжение подписал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, сообщается в документе.
Схема утверждена распоряжением от 7 октября 2026 года №6648р. На участке предусмотрены устройство временного заезда и установка ограждений. Также планируется обустроить пешеходную дорожку с козырьком шириной 1,5 метра.
Ранее сообщалось, что в Казани до 5 ноября частично перекроют движение по улицам Толстого и Щапова. Ограничения связаны со строительством газопровода и начнутся с 19 октября.
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