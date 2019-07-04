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В Перми спустя почти год работы закрылся ресторан Тимати Black Star Burger

10:48, 04.07.2019
В Перми спустя почти год работы закрылся ресторан Тимати Black Star Burger
Фото: realnoevremya.ru

Ресторан Black Star Burger рэпера Тимати в Перми закрылся. Заведение исчезло из списка российских ресторанов с официального сайта бургерной.

В настоящее время помещение, которое располагалось в ТЦ «Ленком» на Комсомольском проспекте, освобождено. На фасаде центра размещено объявление об аренде.

Причиной ухода ресторана с площади стал завышенный размер арендной платы. При этом Black Star Burger может переехать на другое место в центре Перми, варианты сейчас рассматриваются, сообщил «Реальному времени» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ресторан Black Star Burger просуществовал меньше года. Он начал свою работу осенью 2018 года, причем открытие несколько раз переносилась. Сам Тимати не приехал в Пермь на открытие. Рядом с бургерной разместилась еще одна франшиза от артиста — барбершоп и тату-салон 13 by Black Star.

Бизнес
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