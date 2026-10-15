В России представили первый пригородный поезд с технологией push-pull

Поезд предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог

Фото: Максим Платонов

РЖД и «Трансмашхолдинг» презентовали в Санкт-Петербурге первый в России пригородный дизель-поезд серии ДП2Д, работающий по схеме «тяни-толкай». Об этом сообщает РИА «Новости».

Поезд предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог. В шестивагонном составе более 600 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климат-контроль, санузел, багажные полки и разъемы для зарядки устройств.

Поезд состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда. Управление возможно как из кабины локомотива, так и из головного вагона в зависимости от направления движения. Конструкционная скорость — 120 км/ч.

Технология push-pull позволяет сократить время оборота состава на конечных станциях за счет исключения дополнительных маневровых передвижений.

Ранее сообщалось, что в России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах. Речь идет о связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440».

Алсу Сабирзанова