Кустурица может снять фильм о Чингисхане в Башкирии

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассматривает Башкирию в качестве съемочной площадки для фильма о хане Монгольской империи Чингисхане.

По его словам, изначально он планировал снимать в Сибири, но после посещения республики задумался о съемках в Уфе.

«Но мне и здесь, в Уфе, предложили снимать. Я сказал: «Можно». Был бы очень рад — мне все здесь очень понравилось. Я, конечно, много не успел посмотреть, но то, что видел, меня очень впечатлило — и люди, и природа. А для меня природа — это главное, основа жизни. До конца года буду думать», — сказал Кустурица в интервью «МК».

Также режиссер хочет экранизировать роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» и посвятить его войне в Сирии.

Ранее сообщалось, что в основу фильма о Чингисхане Кустурицы ляжет книга книга киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.