В Саратовской облдуме подтвердили уход попавшего под следствие депутата Беликова

Парламент Саратовской области официально подтвердил сложение полномочий депутата Андрея Беликова, подозреваемого в мошенничестве и взяточничестве. Народный избранник попросил освободить его от обязанностей.

Соответствующее заявление поступило в облдуму в пятницу, 5 июля, передает агентство «Свободные новости» со ссылкой на руководителя отдела информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ регионального парламента Станислава Иващенко.

Напомним, что Беликов подозревается в мошенничестве при получении госсубсидий за автобусные перевозки льготников, а также о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его арестовали еще в августе 2018 года. Затем депутат был переведен под домашний арест, а позже эта мера пресечения была сменена на еще более мягкую — запрет определенных действий.