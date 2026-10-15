Самолет из Новокузнецка в Казань изменил курс на фоне ракетной опасности

Борт несколько раз менял направление движения и фактически описывал петли в районе Набережных Челнов и Нижнекамска

Самолет авиакомпании Nordwind, выполняющий рейс NWS754 из Новокузнецка в Казань, заметили на сервисе Flightradar24 во время необычного маневрирования над Татарстаном.

На карте видно, что борт несколько раз менял направление движения и фактически описывал петли в районе Набережных Челнов и Нижнекамска. После этого самолет продолжил полет в сторону Казани.

Маневры совпали по времени с введением в Татарстане режима ракетной опасности. На фоне действующих ограничений экипаж, предположительно, мог ожидать разрешения на дальнейшее следование по маршруту.

На момент наблюдения на Flightradar24 у рейса указывалось, что самолет находится на высоте около 30,8 тыс. футов (примерно 9,4 км).

При этом точная причина изменения маршрута конкретно этого рейса официально не сообщалась.

Режим ракетной опасности был введен на всей территории республики.

Дмитрий Зайцев