В День отца в Москве состоится гала-выставка «Мой папа — Герой»

Она объединит работы участников двух фестивалей — подмосковного и татарстанского

Фото: взято в телеграм-канале Ильи Вольфсона

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоится гала-выставка «Мой папа — Герой». Она пройдет в День отца и объединит работы участников двух фестивалей — подмосковного и татарстанского. Дети из разных регионов через рисунки расскажут о самом дорогом — о своих папах, сообщил депутат Госдумы от республики Илья Вольфсон.

— Этим летом дети участников СВО в возрасте от 7 до 17 лет создавали портреты своих отцов. В каждом рисунке — любовь, гордость, ожидание встречи. Наша гала-выставка в Казани собрала более 300 ребят вместе с родителями и педагогами. А затем работы отправились по культурным площадкам города. Теперь два фестиваля встретятся в одной экспозиции. И особенно символично, что ее покажут именно в День отца — в Музее Победы, где бережно хранят память о подвиге защитников нашей страны, — написал он в телеграм-канале. — Для меня это очень важное продолжение проекта. Хочется, чтобы каждый юный автор знал: его рисунок, его рассказ о папе важен и будет услышан.

Ранее эту выставку оценил раис Татарстана Рустам Минниханов.