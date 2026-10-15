Казахстан и Россия запустили грузоперевозку по электронной накладной e-CMR

Перевозка организована по маршруту Астана — Москва в рамках пилотного проекта ЕАЭС

Фото: Динар Фатыхов

В Астане прошел торжественный запуск первой пилотной международной автоперевозки между Казахстаном и Россией с применением электронной накладной e-CMR. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики, передает ТАСС.

Перевозка организована по маршруту Астана — Москва в рамках пилотного проекта ЕАЭС.

По данным министерства, использование e-CMR снижает затраты на оформление документов, ускоряет обмен информацией между участниками перевозки и обеспечивает доступ к статусу груза в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, включая россиян. Получение разрешения будет бесплатным.

Алсу Сабирзнова