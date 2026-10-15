Казахстан и Россия запустили грузоперевозку по электронной накладной e-CMR
Перевозка организована по маршруту Астана — Москва в рамках пилотного проекта ЕАЭС
В Астане прошел торжественный запуск первой пилотной международной автоперевозки между Казахстаном и Россией с применением электронной накладной e-CMR. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики, передает ТАСС.
Перевозка организована по маршруту Астана — Москва в рамках пилотного проекта ЕАЭС.
По данным министерства, использование e-CMR снижает затраты на оформление документов, ускоряет обмен информацией между участниками перевозки и обеспечивает доступ к статусу груза в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, включая россиян. Получение разрешения будет бесплатным.
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