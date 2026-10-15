Новости общества

16:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казахстан и Россия запустили грузоперевозку по электронной накладной e-CMR

15:22, 15.10.2026

Перевозка организована по маршруту Астана — Москва в рамках пилотного проекта ЕАЭС

Казахстан и Россия запустили грузоперевозку по электронной накладной e-CMR
Фото: Динар Фатыхов

В Астане прошел торжественный запуск первой пилотной международной автоперевозки между Казахстаном и Россией с применением электронной накладной e-CMR. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики, передает ТАСС.

Перевозка организована по маршруту Астана — Москва в рамках пилотного проекта ЕАЭС.

По данным министерства, использование e-CMR снижает затраты на оформление документов, ускоряет обмен информацией между участниками перевозки и обеспечивает доступ к статусу груза в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что Казахстан утвердил введение электронных разрешений на въезд для иностранцев, включая россиян. Получение разрешения будет бесплатным.

Алсу Сабирзнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также