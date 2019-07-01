В Оренбургской области назначены два новых министра

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер назначил исполняющих обязанности министра образования и министра здравоохранения. Ими стали Алексей Пахомов и Татьяна Савинова.



Ранее эти посты занимали Галина Сафонова и Галина Зольникова соответственно, пишет «АиФ».

На данный момент в Оренбургской области вакантными остаются посты вице-губернатора — заместителя председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства области, заместителя председателя правительства Оренбуржья, министра сельского хозяйства, министра экономического развития, министра труда, министра лесного и охотничьего хозяйств, а также министра спорта.

Ранее врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подал документы в избирательную комиссию региона, уведомив ее о своем выдвижении на губернаторские выборы.