В Перми задержали 12 сотрудников автоцентра за крупное мошенничество — видео

Сотрудники МВД по Пермскому району совместно с Росгвардией задержали 12 работников одного из автосалонов, подозреваемых в совершении серии мошенничеств.

Установлено, что в одном из пермских салонов на шоссе Космонавтов сотрудники обманом покупали у граждан их машины по программе «Трейд-ин» за 1 рубль. Сотрудники салона, оказывая психологическое давление на людей, вынуждали покупать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене. Кроме того, работники автосалона оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, которые в несколько раз превышали стоимость машин, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Установлены 14 сотрудников, которых подозревают в причастности к мошенничеству, из них 12 человек задержаны. С заявлением в полицию уже обратились более 20 пострадавших.