В аэропорту Казани в тестовом режиме запустили новый терминал B

При участии главы Татарстана Рустама Минниханова был отправлен первый рейс

В международном аэропорту «Казань» в тестовом режиме заработал новый терминал B для внутренних рейсов.

Его площадь превышает 38 тыс. кв. м, а пропускная способность составляет 1,5 тыс. пассажиров в час. При участии главы Татарстана Рустама Минниханова был отправлен первый рейс.

Новый терминал рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год. В здании работают 32 стойки регистрации, 9 линий досмотра и 9 выходов на посадку, включая 4 телетрапа. Для семей с детьми оборудованы два специальных пространства — до и после досмотра.

Запуск терминала позволит решить проблему перегрузки действующего здания, которое при проектной мощности 2,5 млн человек фактически обслуживает около 5,4 млн пассажиров в год. Для работы новой инфраструктуры дополнительно принято около 350 сотрудников.

Переезд авиакомпаний будет поэтапным: первой в новый терминал перешла UVT Aero, к ней постепенно присоединятся другие перевозчики. Ежедневно количество рейсов будет увеличиваться для отладки всех систем.

В конце сентября сообщалось, что аэропорт Казани увеличил пропускную способность на международных вылетах на 33%.

Зульфат Шафигуллин