Госзакупки Башкирии: новостная сага о «Башспирте», теплый сельский туалет и полмиллиарда на ремонт театра

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Ремонт участка дороги в Оренбург за 858 миллионов

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» собирается заплатить немаленькую сумму в 858 млн рублей за капитальный ремонт 10 километров трассы Уфа — Оренбург. Об этом стало известно 27 июня. Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 22 июля, а аукцион состоится 29 июля. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Работы пройдут на участках с 65-го по 70-й километры трассы Уфа — Оренбург. На обеих сторонах расположены по две полосы движения, протяженность ремонтируемого участка составит 5,9 километра. Первый этап работ — правая сторона — должен быть завершен до 30 октября 2020 года, а второй этап — левая сторона — через год после этого, 30 октября 2021 года.

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» собирается заплатить 858 млн рублей за капитальный ремонт 10 километров трассы Уфа — Оренбург. Фото bashinform.ru

2. Полмиллиарда на театр им. Гафури

Академический театр драмы имени Мажита Гафури потратит на капитальный ремонт своего здания, расположенного в Уфе на улице Заки Валиди, сумму в 442 млн рублей. Информация о закупке была опубликована 27 июня, заявки будут приниматься до 17 июля, а аукцион состоится 26 июля. Финансирование будет осуществлено за счет субсидий из бюджета Башкортостана.

Работы должны начаться в течение 7 дней после передачи площадки под ремонт, а завершиться в ноябре 2019 года. В список основных объектов, которые затронет капремонт, входит механическое и силовое, а также звуковое оборудование, постановочное освещение, слаботочные сети, сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, отделочные работы, система автоматического пожаротушения, должно быть также произведено благоустройство территории.



3. Закупка 180 автобусов среднего класса — как городских, так и пригородных

Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству собирается потратить около 660 млн рублей из бюджета региона на автобусы среднего класса. В частности, 336,2 млн рублей выделят на такие автобусы городского исполнения и еще 321 млн рублей — на автобусы пригородного исполнения. Обе закупки были размещены 28 июня, заявки будут принимать до 17 июля, а аукционы состоится 22 июля.

Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству собирается потратить около 660 млн рублей из бюджета региона на автобусы среднего класса. Фото utv.ru

В обоих случаях будет закуплено по 90 автобусов. Городские будут стоить по 3,74 млн рублей, пригородные — по 3,57 млн рублей за штуку. В случае с городскими автобусами должны быть дизельные двигатели с турбонаддувом мощностью не менее 169 л. с., с системой ABS. Автобусы должны быть оснащены кнопками остановки по требованию и вызова водителя, системами видеонаблюдения, естественной вентиляцией. Пассажировместимость должна составлять не менее 52 человек, из них сидячих мест — 17. В пригородных автобусах двигатели будут такие же, пассажировместимость составит не менее 42 человек, из которых посадочных мест — не менее 21.

4. Хирургический комплекс в Учалах за 283 миллиона

Будут в ближайшее время и траты на медицину. На неделе Управление капитального строительства Башкортостана обнародовало тендер, в соответствии с которым собирается потратить 283,3 млн рублей на строительство хирургического корпуса Центральной городской больницы в Учалах. Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе будут приниматься до 17 июля, аукцион состоится 26 июля. Финансирование будет осуществлено из бюджета Башкортостана.

В рамках закупки должны быть построены хирургический корпус на 24 койко-места, диагностический корпус на 150 посещений в сутки, а также травмпункт на 70 посещений в сутки. Все работы должны быть выполнены до октября 2020 года.

В Учалах должны быть построены хирургический корпус на 24 койкоместа, диагностический корпус на 150 посещений в сутки, а также травмпункт на 70 посещений в сутки. Фото yandex.ru

5. Все о «Башспирте» в СМИ за 3 миллиона

Главный алкогольный производитель региона «Башспирт» собирается заплатить сумму в 3,28 млн рублей за освещение своей деятельности. Соответствующий тендер был объявлен 27 июня. Заявки принимаются до 10 июля, тогда же и подведут итоги.

От исполнителя потребуется освещать деятельность компании, производственную жизнь предприятия и его социальную политику в Башкортостане. Издание должно быть сетевым, редакция должна располагаться в Уфе. Посетителей в I квартале 2019 года должно быть не меньше 400 тысяч в месяц, просмотров страниц — не менее 1,5 миллиона. Цитируемость в «Медиалогии» должна быть на уровне не ниже пятого места по региону. Услуги будут оказываться с 26 июля, в течение года.

В рамках информационного освещения должны быть интервью с руководителем, новости производства, темы о семейных династиях и ветеранах труда, о сотрудниках предприятия, его эффективности, а также об экономике отрасли.

«Башспирт» собирается заплатить 3,28 млн рублей за освещение своей деятельности. Фото gorobzor.ru

6. Система синхронного перевода для Госсобрания

Тем временем Государственное собрание Башкортостана готовится купить систему синхронного перевода за 14,2 млн рублей. О закупке стало известно 28 июня, заявки принимаются до 18 июля, а аукцион состоится 22 июля. Финансирование будет осуществлено за счет средств бюджета Башкортостана.

Поставка должна быть осуществлена в течение 80 дней с момента подписания контракта. В состав оборудования входит 21 единица товаров, включая центральный блок управления, устройство кодирования идентификационных карт, модуль «база данных делегатов», наушники и карманные приемники.

7. Государственная атрибутика для мировых судей

А вот Государственное юридическое бюро региона планирует купить государственную символику России и Башкортостана для судебных участков мировых судей за 2,7 млн рублей. Информация появилась 28 июня, заявки принимаются до 8 июля, а аукцион состоится 12 июля.

Из технической документации можно узнать, что 500 флагов России будут стоить по 713 рублей, столько же флагов Башкортостана — по 747 рублей, по 300 кабинетных флагштоков стоимостью в 1 656 рублей и столько же наверший по 610 рублей. Помимо этого, потребуется сто уличных флагштоков по 640 рублей и сто тумб под флаги по 3 068 рублей. Гербов России и Башкортостана потребуется по 85 штук — каждый будет стоить 5,5 тыс. рублей.

Государственное юридическое бюро региона планирует купить государственную символику России и Башкортостана для судебных участков мировых судей за 2,7 млн рублей. Фото bashinform.ru

8. Съезд математиков в конгресс-холле

Академия наук Башкортостана проведет XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Мероприятие обойдется бюджету учреждения в 2,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 9 июля, а аукцион состоится 15 июля.

Мероприятие состоится в конгресс-холле «Торатау» в Уфе, на улице Заки Валиди, с 19 по 24 августа 2019 года. Подрядчик должен будет изготовить рекламно-информационные материалы, обеспечить участников и организаторов раздаточными материалами, устроить видеотрансляцию пленарных заседаний съезда, приобрести сувенирную продукцию, оказать транспортные услуги (включая проезд до мест проведения экскурсий).

9. Теплый туалет для сельской школы

Средняя общеобразовательная школа в селе Новофедоровское Стерлитамакского района устроит для своего филиала в селе Айгулево теплый туалет за 641 тысячу рублей. Такая закупка была обнародована 27 июня. Заявки от потенциальных устроителей туалета будут принимать до 5 июля, аукцион состоится 8 июля. Работы оплатит бюджет Башкортостана.

Срок на выполнение заказа дается небольшой — всего 20 календарных дней. От исполнителя понадобится заняться наружной канализацией — устроить круглые сборные железобетонные колодцы, уложить трубопровод, провести общестроительные работы — устроить перегородки из гипсокартона, осуществить выравнивание штукатурки, устроить покрытия из плит и линолеума, установить умывальники и водонагреватели, смонтировать выключатели и светильники.

Средняя общеобразовательная школа в селе Новофедоровское Стерлитамакского района устроит для своего филиала в селе Айгулево теплый туалет за 641 тысячу рублей. Фото vk.com

10. Изучить этноязыковую ситуацию в регионе

Помимо проведения съезда математиков Академия наук Башкортостана собирается заняться социологическими исследованиями и мониторингами по этноязыковой ситуации в Башкортостане. За организацию учреждение готово заплатить сумму в 1,5 млн рублей — заявки будут рассматриваться 23 и 26 июля.

Исследования и мониторинги должны проводиться с момента подписания договора до 13 декабря 2019 года. Целью заявлена «оценка достижения отдельных целевых индикаторов государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и условий ее реализации, функционирования государственных и родных языков Республики Башкортостан и башкирского языка за пределами Республики Башкортостан в поликультурной среде». Среди задач указывается выявление тенденций, возможностей и угроз для развития государственных и родных языков в регионе, изучение условий для овладения государственными и родными языками в билингвальной среде в Башкортостане, исследование факторов, влияющих на достижение целевых показателей государственной программы, а также сравнительный анализ языкового поведения башкир, проживающих в Башкортостане и за его пределами, на основе сопоставимых социологических данных в 2019 году.