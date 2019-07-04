Госзакупки Башкирии: новостная сага о «Башспирте», теплый сельский туалет и полмиллиарда на ремонт театра
Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю
1. Ремонт участка дороги в Оренбург за 858 миллионов
ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» собирается заплатить немаленькую сумму в 858 млн рублей за капитальный ремонт 10 километров трассы Уфа — Оренбург. Об этом стало известно 27 июня. Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 22 июля, а аукцион состоится 29 июля. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.
Работы пройдут на участках с 65-го по 70-й километры трассы Уфа — Оренбург. На обеих сторонах расположены по две полосы движения, протяженность ремонтируемого участка составит 5,9 километра. Первый этап работ — правая сторона — должен быть завершен до 30 октября 2020 года, а второй этап — левая сторона — через год после этого, 30 октября 2021 года.
2. Полмиллиарда на театр им. Гафури
Академический театр драмы имени Мажита Гафури потратит на капитальный ремонт своего здания, расположенного в Уфе на улице Заки Валиди, сумму в 442 млн рублей. Информация о закупке была опубликована 27 июня, заявки будут приниматься до 17 июля, а аукцион состоится 26 июля. Финансирование будет осуществлено за счет субсидий из бюджета Башкортостана.
Работы должны начаться в течение 7 дней после передачи площадки под ремонт, а завершиться в ноябре 2019 года. В список основных объектов, которые затронет капремонт, входит механическое и силовое, а также звуковое оборудование, постановочное освещение, слаботочные сети, сети внутреннего электроснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, отделочные работы, система автоматического пожаротушения, должно быть также произведено благоустройство территории.
3. Закупка 180 автобусов среднего класса — как городских, так и пригородных
Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству собирается потратить около 660 млн рублей из бюджета региона на автобусы среднего класса. В частности, 336,2 млн рублей выделят на такие автобусы городского исполнения и еще 321 млн рублей — на автобусы пригородного исполнения. Обе закупки были размещены 28 июня, заявки будут принимать до 17 июля, а аукционы состоится 22 июля.
В обоих случаях будет закуплено по 90 автобусов. Городские будут стоить по 3,74 млн рублей, пригородные — по 3,57 млн рублей за штуку. В случае с городскими автобусами должны быть дизельные двигатели с турбонаддувом мощностью не менее 169 л. с., с системой ABS. Автобусы должны быть оснащены кнопками остановки по требованию и вызова водителя, системами видеонаблюдения, естественной вентиляцией. Пассажировместимость должна составлять не менее 52 человек, из них сидячих мест — 17. В пригородных автобусах двигатели будут такие же, пассажировместимость составит не менее 42 человек, из которых посадочных мест — не менее 21.
4. Хирургический комплекс в Учалах за 283 миллиона
Будут в ближайшее время и траты на медицину. На неделе Управление капитального строительства Башкортостана обнародовало тендер, в соответствии с которым собирается потратить 283,3 млн рублей на строительство хирургического корпуса Центральной городской больницы в Учалах. Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе будут приниматься до 17 июля, аукцион состоится 26 июля. Финансирование будет осуществлено из бюджета Башкортостана.
В рамках закупки должны быть построены хирургический корпус на 24 койко-места, диагностический корпус на 150 посещений в сутки, а также травмпункт на 70 посещений в сутки. Все работы должны быть выполнены до октября 2020 года.
5. Все о «Башспирте» в СМИ за 3 миллиона
Главный алкогольный производитель региона «Башспирт» собирается заплатить сумму в 3,28 млн рублей за освещение своей деятельности. Соответствующий тендер был объявлен 27 июня. Заявки принимаются до 10 июля, тогда же и подведут итоги.
От исполнителя потребуется освещать деятельность компании, производственную жизнь предприятия и его социальную политику в Башкортостане. Издание должно быть сетевым, редакция должна располагаться в Уфе. Посетителей в I квартале 2019 года должно быть не меньше 400 тысяч в месяц, просмотров страниц — не менее 1,5 миллиона. Цитируемость в «Медиалогии» должна быть на уровне не ниже пятого места по региону. Услуги будут оказываться с 26 июля, в течение года.
В рамках информационного освещения должны быть интервью с руководителем, новости производства, темы о семейных династиях и ветеранах труда, о сотрудниках предприятия, его эффективности, а также об экономике отрасли.
6. Система синхронного перевода для Госсобрания
Тем временем Государственное собрание Башкортостана готовится купить систему синхронного перевода за 14,2 млн рублей. О закупке стало известно 28 июня, заявки принимаются до 18 июля, а аукцион состоится 22 июля. Финансирование будет осуществлено за счет средств бюджета Башкортостана.
Поставка должна быть осуществлена в течение 80 дней с момента подписания контракта. В состав оборудования входит 21 единица товаров, включая центральный блок управления, устройство кодирования идентификационных карт, модуль «база данных делегатов», наушники и карманные приемники.
7. Государственная атрибутика для мировых судей
А вот Государственное юридическое бюро региона планирует купить государственную символику России и Башкортостана для судебных участков мировых судей за 2,7 млн рублей. Информация появилась 28 июня, заявки принимаются до 8 июля, а аукцион состоится 12 июля.
Из технической документации можно узнать, что 500 флагов России будут стоить по 713 рублей, столько же флагов Башкортостана — по 747 рублей, по 300 кабинетных флагштоков стоимостью в 1 656 рублей и столько же наверший по 610 рублей. Помимо этого, потребуется сто уличных флагштоков по 640 рублей и сто тумб под флаги по 3 068 рублей. Гербов России и Башкортостана потребуется по 85 штук — каждый будет стоить 5,5 тыс. рублей.
8. Съезд математиков в конгресс-холле
Академия наук Башкортостана проведет XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Мероприятие обойдется бюджету учреждения в 2,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 9 июля, а аукцион состоится 15 июля.
Мероприятие состоится в конгресс-холле «Торатау» в Уфе, на улице Заки Валиди, с 19 по 24 августа 2019 года. Подрядчик должен будет изготовить рекламно-информационные материалы, обеспечить участников и организаторов раздаточными материалами, устроить видеотрансляцию пленарных заседаний съезда, приобрести сувенирную продукцию, оказать транспортные услуги (включая проезд до мест проведения экскурсий).
9. Теплый туалет для сельской школы
Средняя общеобразовательная школа в селе Новофедоровское Стерлитамакского района устроит для своего филиала в селе Айгулево теплый туалет за 641 тысячу рублей. Такая закупка была обнародована 27 июня. Заявки от потенциальных устроителей туалета будут принимать до 5 июля, аукцион состоится 8 июля. Работы оплатит бюджет Башкортостана.
Срок на выполнение заказа дается небольшой — всего 20 календарных дней. От исполнителя понадобится заняться наружной канализацией — устроить круглые сборные железобетонные колодцы, уложить трубопровод, провести общестроительные работы — устроить перегородки из гипсокартона, осуществить выравнивание штукатурки, устроить покрытия из плит и линолеума, установить умывальники и водонагреватели, смонтировать выключатели и светильники.
10. Изучить этноязыковую ситуацию в регионе
Помимо проведения съезда математиков Академия наук Башкортостана собирается заняться социологическими исследованиями и мониторингами по этноязыковой ситуации в Башкортостане. За организацию учреждение готово заплатить сумму в 1,5 млн рублей — заявки будут рассматриваться 23 и 26 июля.
Исследования и мониторинги должны проводиться с момента подписания договора до 13 декабря 2019 года. Целью заявлена «оценка достижения отдельных целевых индикаторов государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и условий ее реализации, функционирования государственных и родных языков Республики Башкортостан и башкирского языка за пределами Республики Башкортостан в поликультурной среде». Среди задач указывается выявление тенденций, возможностей и угроз для развития государственных и родных языков в регионе, изучение условий для овладения государственными и родными языками в билингвальной среде в Башкортостане, исследование факторов, влияющих на достижение целевых показателей государственной программы, а также сравнительный анализ языкового поведения башкир, проживающих в Башкортостане и за его пределами, на основе сопоставимых социологических данных в 2019 году.
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