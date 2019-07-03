Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу МВД по Чувашии

Размещен указ президента РФ Владимира Путина «Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных органах».

От занимаемой должности освобождены генерал-майор полиции, начальник Сибирского юридического института МВД РФ Игорь Медведев; глава МВД по Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин; заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков; генерал-майор внутренней службы, начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николай Скопинцев. Кроме того, уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В том же указе говорится о назначении начальника Главного управления МЧС по Москве генерала-полковника Ильи Денисова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Прокурором Московской области назначен Сергей Забатурин. С июля 2017 года он занимал пост Московского межрегионального транспортного прокурора.