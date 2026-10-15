В Казани соберутся исследователи фольклора из 27 регионов РФ и семи стран

В программе более 180 докладов ученых

Фото: Руслан Ишмухаметов

С 21 по 23 октября 2026 года в Академии наук Татарстана в Казани пройдет Международная научно-практическая конференция «Фольклор в парадигме гуманитарных наук», посвященная 90-летию классика татарской фольклористики Фатиха Урманчеева. Об этом сообщает пресс-служба Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

В программе более 180 докладов ученых из 27 регионов России и семи стран: Абхазии, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Эстонии. Около 120 участников приедут в Казань лично. Конференция объединит исследователей тюркских, финно-угорских, монгольских, славянских и кавказских народов — от Абхазии до Бурятии.

Среди участников — президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, директор Института лингвистических исследований РАН Сергей Дмитренко, и. о. директора Института славяноведения РАН Владимир Кляус, ученые Кунсткамеры, институтов РАН, МГУ, ВШЭ и академических центров из регионов России, а также представители научных организаций Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Эстонии и Венгрии.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

21—22 октября будут работать восемь секций: эпические традиции народов Евразии, мифологические представления, обрядовый фольклор, фольклор в музыкальной и сценической культуре, в литературе и изобразительном искусстве, язык фольклора, полевая фольклористика и другие. 22 октября пройдет круглый стол о мифологических традициях и принципах словарного описания.

Параллельно состоится молодежная научная школа «Татар гыйлеме», которая объединит более 40 студентов, аспирантов и молодых ученых из 11 регионов России и Кыргызстана. В программе — лекции об искусственном интеллекте в фольклористике, практикум по этнографическому кино и оцифровке архивов.

Ранее сообщалось, что в Казани, на площадке Академии наук РТ и Института истории им. Ш. Марджани, стартовала международная научно-практическая конференция. Она собрала ученых-историков со всего Татарстана, из регионов России и дружественных государств.

Алсу Сабирзанова