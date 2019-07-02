Проезд в маршрутках Уфы подорожал после появления транспортной карты «Алга»

С 1 июля в Уфе начала работу единая транспортная карта «Алга». В результате некоторые частные перевозчики подняли цены.

Председатель Госкомитета Башкирии по транспорту Тимур Мухаметьянов пообещал, что вопрос с повышением платы за проезд на некоторых автобусных маршрутах будет решен.

Мухаметьянов заявил об этом на оперативном совещании в правительстве республики.

— Мы зафиксировали, что ряд частных перевозчиков подняли цены на перевозки. Этот вопрос мы держим на контроле и сегодня планируем его решить, — обнадежил председатель Госкомитета Башкирии по транспорту. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Транспортная карта «Алга» призвана заменить одной картой действующие транспортные карты и дать жителям возможность платить за проезд в одно касание. Пользователям карты пообещали значительные скидки на проезд. Подробнее — в материале «Реального времени».

— Изначально мы с перевозчиками договаривались, что ценовая политика не меняется. И более того, в случае если пассажир осуществляет оплату поездки через карту «Алга», то проезд будет дешевле. Именно этот момент будет контролироваться в рамках отношений с перевозчиками, — подчеркнул на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета республики по транспорту Мухаметьянов.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров на совещании отреагировал жестко: «Я сегодня вечером жду доклада о том, что этого (перевозчиков, которые отказываются переходить на единую транспортную карту, — прим. ред.) больше нет». Об этом сообщает ИА «Башинформ».