Поволжская неделя: отставка Берга, Минниханов в Башкирии и мост преткновения в Удмуртии

События уходящих семи дней в ПФО

Уходящая неделя в Приволжcком федеральном округе запомнится отставкой оренбургского губернатора Юрия Берга, назначением прокурора Башкирии и заявлением главы Удмуртии о необходимости пересмотра условий концессии по эксплуатации мостов через Каму и Буй. Кроме этого, важной для Уфы темой остается ситуация в Сибае, Ижевск может отдать главное здание оружейного завода под суворовское училище, а Ульяновск планирует изменить систему госзакупок во всей стране.

Оренбургская область

Одной из ключевых новостей Поволжья стала отставка губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Его уход не стал неожиданностью — политологи давно называли главу региона кандидатом на вылет в один из «губернаторопадов», которые стали привычным явлением в России с осени 2017 года. Однако администрация Берга до последнего уверяла, что он останется на посту. За день до отставки в Оренбурге сообщали о намерении провести митинг в поддержку главы региона.

Юрий Берг занимал пост губернатора почти 9 лет, с июня 2010 года по март 2019-го. Он окончил Астраханское мореходное училище и Оренбургский педуниверситет. Успел поработать слесарем и учителем физкультуры.

Временным главой Оренбуржья назначен свердловчанин Денис Паслер, бывший предправления теплосбытовой компании «Т Плюс» Виктора Вексельберга. В пятницу полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил нового главу региона местным чиновникам.

Временным главой Оренбуржья назначен свердловчанин Денис Паслер. Фото kremlin.ru



Республика Башкортостан

Власти Башкортостана хотят изменить правила проведения голосования на выборах главы республики. Главные новации касаются времени голосования и финансирования избирательной кампании. Избирательные участки планируется открывать в 7 утра, увеличив время их работы на час. Кандидатам же предлагается разрешить вести кампанию только на партийные средства.

Кроме того, в республике утвердили прокурора РБ. Им, как и предполагалось, стал выходец из Татарстана Камиль Кашаев. В тот же день депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана согласовали и кандидатуру Константина Шагимуратова на пост председателя контрольно-счетной палаты РБ.

Точкой напряжения на карте республики остается Сибай. Неделю назад в город приезжал московский политолог Никита Исаев. Помешать ознакомиться с ситуацией ему пытались неизвестные активисты. После этого Хабиров заявил, что «залетные» политологи и блогеры пытаются «хайпануть» на проблемах города, и косвенно поддержал нападавших на москвича мужчин.

Исаев ответил на обвинения в интервью «Реальному времени». Тем временем движение «Сибай, дыши!» заявило об очередном превышении ПДК диоксида серы в воздухе, теперь в 64 раза. Официальные данные дают более низкую оценку, но повышенное содержание газа в атмосфере в любом случае остается плохим знаком, поскольку власти республики и Учалинский ГОК обещали завершить подтопление сибайского карьера 26 марта.

Неделю назад в Сибай приезжал московский политолог Никита Исаев. Фото vk.com

В Уфе же продолжился судебный процесс по делу бывшего вице-мэра Александра Филиппова и экс-главы управления капстроительства Марата Гареева. Свидетелем выступил их бывший начальник Ирек Ялалов, ныне представляющий республику в Совете федерации. Однако экс-мэр Уфы ничего толком не рассказал. Одним из главных свидетелей стала сотрудница республиканского управления Федерального казначейства Зиля Галимова. Ранее она руководила проверкой расходования средств по программе переселения из ветхого жилья в Уфе. По версии следствия, именно на этой программе Филиппов провел махинации, причинившие бюджету ущерб на 1,6 млрд рублей.

Власти Уфы наконец создали компанию, которая будет управлять трамваями и троллейбусами города. Налоговая зарегистрировала АО «Уфимский электротранспорт», которое получит имущество банкротящегося МУЭТ.

Также регион отметился двумя юбилеями. Сначала свое 55-летие отраздновал Радий Хабиров. Местные СМИ и пользователи соцсетей выражали слова благодарности «башлыку», словно соревнуясь в славословии. А председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов посвятил Хабирову целую песню (она опубликована на YouTube). Свой клип ко дню рождения Хабирова выпустил и башкирский певец Ильгиз Абдрахманов. Такой творческий порыв вызвал неоднозначную реакцию у жителей республики.

Также в Башкирии началось празднование 100-летия республики. Оно отмечается в связи с заключением в 1919 году соответствующего соглашения между Башкирским правительством и советской властью. Свои поздравления жителям региона уже направили президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. А президент Татарстана ради этого случая специально приехал в Уфу. Также в башкирскую столицу приглашены спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, полпред Игорь Комаров и другие официальные лица.

Своеобразный подарок республике преподнес хоккейный клуб «Салават Юлаев». Уфимская дружина обыграла «Автомобилист» из Екатеринбурга (счет в серии 4-1) и вышла в полуфинал Восточной конференции. За выход в финал Кубка Гагарина подопечным Николая Цулыгина предстоит сразиться с омским «Авангардом».

Своеобразный подарок республике преподнес хоккейный клуб «Салават Юлаев». Фото vk.com/hcsalavat

Удмуртская республика

«Реальное время» подготовило рейтинг элиты Удмуртии. Первую тройку в нем ожидаемо заняли глава республики Александр Бречалов, премьер-министр УР Ярослав Семенов и вице-премьер Александр Свинин.

Одним из главных событий недели в Удмуртии стало заявление Бречалова о концессионере платных мостов через реки Кама и Буй. Он сообщил, что хотел бы заменить компанию и условия концессионного соглашения. Главу республики не устраивает, что региональный бюджет вынужден платить ООО «Региональная инвестиционная компания», компенсируя ему недополученную от мостов прибыль.

Напомним, что обстоятельства, при которых строились эти мосты, стали предметом уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Как раз на этой неделе фактический автор соглашения, так возмутившего Бречалова, выступил свидетелем в суде. Игорь Бурштейн рассказал о салфетке, на которой Соловьев написал, сколько хочет получить за поддержку проекта.

Власти Удмуртской Республики хотят ввести новую систему оценки эффективности муниципалитетов. Вице-премьер Свинин рассказал, что для этого будет формироваться специальный рейтинг. На прошедшей неделе Свинин также сообщил о проводимой в республике проверке системы налоговых преференций для последующего привлечения крупных инвесторов.

Правительство региона также заявило о намерении сократить сроки выдачи разрешений на строительство. Планируется, что время ожидания сократится со 130 до 67 дней.

Между тем финалисты конкурса «Лидеры России» предложили свой вариант спасения главного корпуса Ижевского оружейного завода. Они считают, что в попавшем в бедственное положение историческом памятнике можно разместить суворовское училище.

Финалисты конкурса «Лидеры России» предложили свой вариант спасения главного корпуса Ижевского оружейного завода. Фото vk.com/udmurtiya18rus

Нижегородская область

Арбитраж признал банкротом нижегородский «Радиотехбанк». Это был последний банк, связанный с «Татфондбанком». Решение о банкротстве было уже техническим, поскольку ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации еще 31 января. Пока конкурсное производство в РТБ введено сроком на 1 год.

В заксобрании Нижегородской области обсудили поправки к бюджету региона. Депутаты чуть не отказали в выделении 250 млн на празднование 800-летия города из-за недостаточного обоснования. В то же время губернатор области Глеб Никитин договорился с вице-премьером РФ Виталием Мутко, что федеральный бюджет выделит 1,2 млрд рублей на реставрацию памятников архитектуры к юбилею Нижнего.

В думе Нижнего Новгорода подвели предварительные итоги общественных слушаний по строительству низконапорной плотины и водохранилища на Волге. Экологи считают, что ущерб природе от проекта составит не менее 330 млрд рублей.

Самарская область

В Самаре обсуждается возможное строительство торгового комплекса на территории бывшего завода клапанов. Местные активисты успели выступить в защиту неприкосновенности участка в исторической зоне города. Однако областной Минстрой утверждает, что пока никаких конкретных решений по застройке участка не принималось.

Ульяновская область

Минобороны и Минпромторг РФ создали спецкомиссию для «ручного управления» ульяновским «Авиастар-СП». Предприятие сорвало сроки поставки по гособоронзаказу, не выпустив три Ил-476 (модификация советского транспортного самолета Ил-76).

Минобороны и Минпроторг РФ создали спецкомиссию для «ручного управления» ульяновским «Авиастар-СП». Фото aviastar-sp.ru

Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает возможным автоматически рассчитывать начальную цену контрактов при госзакупках. Письмо с соответствующим предложением он намерен направить премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.