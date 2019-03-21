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Путин назначил врио губернатора Оренбургской области

11:45, 21.03.2019
Путин назначил врио губернатора Оренбургской области
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер до проведения выборов, сообщается на сайте Кремля.

Паслер до назначения занимал пост председателя правления гендиректора подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Т Плюс».

Ранее Берг попросил Путина об отставке.

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