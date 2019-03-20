Радий Хабиров отмечает 55-летний юбилей

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отмечает 55-летний юбилей в среду, 20 марта.

В социальных сетях с утра жители региона и чиновники публикуют посты с поздравлениями и пожеланиями в адрес руководителя республики. Так, с праздником Хабирова поздравил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

«Убежден, что все Ваши планы по повышению качества жизни и благосостояния жителей родной республики нашими совместными усилиями будут успешно претворены в жизнь», — отметил он на своей странице в Facebook.

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов посвятил Хабирову песню в честь юбилея. Клип опубликован на YouTube.

Также с юбилеем поздравила супруга врио главы РБ Каринэ Хабирова, добавив, что дома ее муж всегда «жизнерадостный, добрый, мягкий, внимательный, любящий, заботливый».

«Многие знают его совсем другим. Хочу пожелать оставаться таким, какой он есть — настоящим, счастливым, честным и справедливым», — подчеркнула она.

Напомним, 1 марта президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову исполнилось 62 года.