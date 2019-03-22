В Сибае активисты заявили о превышении содержания диоксида в воздухе в 64 раза

Активисты движения «Сибай дыши» сообщили, что сегодня утром содержание диоксида серы в воздухе города превысило допустимые значения в 64 раза.

Датчик, купленный и установленный жителями Сибая, зафиксировал этот показатель на улице Нариманова, передает «Коммерсант». Такие данные приводятся на 8.00 (6.00 мск).

К 12.00 предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида была превышена всего в 8 раз.

По официальным данным Минэкологии Башкирии, содержание вредного вещества в воздухе было превышено только в 1,6 раза.

Напомним, что входящие в УГМК комбинаты должны завершить подтопление Сибайского карьера, в котором тлеет руда, до 26 марта. Суд обязал предприятия устранить все последствия загрязнения воздуха до конца апреля.