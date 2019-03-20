Власти Самары еще не приняли решение о строительстве ТЦ на месте бывшего завода клапанов
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев рассказал, что решение по строительству ТЦ «Крепость» на месте бывшего завода клапанов еще не принято. Проект реновации исторической зоны города находится в разработке.
«Публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо торговых комплексов преждевременны и не соответствуют действительности», — приводит пресс-служба областного Минстроя слова министра.
Ранее сообщалось, что именно на территории предприятия уже запланировано строительство торгово-развлекательного комплекса. Согласно проекту, площадь ТРК должна составить около 100 тысяч кв. м «с использованием подземного пространства под ним для организации остановки общественного транспорта, автостоянок и физкультурно-оздоровительного комплекса».
Слухи о строительстве на этом месте торгового центра появлялись еще в 2018 году.НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура
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