Власти Самары еще не приняли решение о строительстве ТЦ на месте бывшего завода клапанов

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Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев рассказал, что решение по строительству ТЦ «Крепость» на месте бывшего завода клапанов еще не принято. Проект реновации исторической зоны города находится в разработке.

«Публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо торговых комплексов преждевременны и не соответствуют действительности», — приводит пресс-служба областного Минстроя слова министра.

Ранее сообщалось, что именно на территории предприятия уже запланировано строительство торгово-развлекательного комплекса. Согласно проекту, площадь ТРК должна составить около 100 тысяч кв. м «с использованием подземного пространства под ним для организации остановки общественного транспорта, автостоянок и физкультурно-оздоровительного комплекса».

Слухи о строительстве на этом месте торгового центра появлялись еще в 2018 году.