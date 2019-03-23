Медведев поздравил жителей Башкортостана со 100-летием образования республики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к жителям Башкортостана с поздравлениями по поводу 100-летней годовщины образования республики. Поздравление размещено на официальном портале правительства РФ.

— Примите мои сердечные поздравления с 100-летием со дня образования Республики Башкортостан. Ваш древний край имеет богатую историю. Более четырех с половиной веков назад Башкирия связала свою судьбу с Россией. Это добровольное вхождение имело огромное значение для нашей страны, способствовало укреплению ее государственности, — поздравил Медведев.

Напомним, ранее сообщалось, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия» рассказал, что республика всегда была опорным регионом для России.

— С момента добровольного вхождения Башкирии в состав российского государства жители нашего края, нашей республики были действительно опорным регионом для Российской Федерации. Мы защищали свободу страны. Мы укрепляли ее экономическую мощь, — заявил Хабиров.



