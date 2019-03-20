В главном корпусе Ижевского оружейного завода предложили открыть Суворовское училище

Финалисты конкурса «Лидеры России» предложили создать в Ижевске Суворовское училище и разместить его в главном корпусе оружейного завода.

Об этом в эфире ТРК «Моя Удмуртия» рассказал глава республики Александр Бречалов.

По его словам, это Суворовское училище может заняться подготовкой инженерных кадров для поступления в военные вузы. Глава Удмуртии оценил идею как «сложную, но реальную», поскольку аналогичные учебные заведения уже возникали на базе таких объектов.

Напомним, что исторический памятник, построенный еще в XlX веке, был долгое время заброшен и постепенно разваливался. Летом 2018 года в нем произошел небольшой пожар, прямо в центральной башне корпуса. В результате обрушился шпиль, и объект привлек внимание общественности. С тех пор ведутся разговоры о реконструкции здания, но сделано пока немного. Стоимость работ по восстановлению корпуса оценивается от 2,5 до 4 млрд рублей.