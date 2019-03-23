Рустам Минниханов прибыл в Уфу на празднование 100-летия Башкирии

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Уфу с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба президента РТ.

Основная цель визита — участие в праздничном мероприятии, посвященном 100-летию образования республики Башкортостан. В государственном концертном зале «Башкортостан» в честь юбилейной даты состоится торжественное собрание. На мероприятие приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и другие.

Напомним, ранее врио главы Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия» рассказал, что республика всегда была опорным регионом для России.

— С момента добровольного вхождения Башкирии в состав российского государства жители нашего края, нашей республики были действительно опорным регионом для Российской Федерации. Мы защищали свободу страны. Мы укрепляли ее экономическую мощь, — заявил Хабиров.

