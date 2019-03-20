Выборы главы Башкирии в сентябре 2019 года могут пройти по новым правилам

Курултай Башкирии планирует принять поправки в Кодекс о выборах, которые будут действовать уже на выборах главы региона в сентябре 2019 года.

Проект поправок будет рассмотрен депутатами в первом чтении на заседании 28 марта. Время работы избирательных участков в день голосования предлагается увеличить на час. Для этого участки планируется открыть в семь утра.

В Центризбиркоме Башкирии рассказали, что открыть участки для голосования раньше просили сотрудники некоторых предприятий, а также дачники.

Как сообщает «Коммерсант», еще одна поправка в Кодекс о выборах касается избирательных фондов. Кандидатам на пост главы предлагается разрешить формировать избирательные фонды целиком за счет средств политических партий.



Эксперты считают, что вторая поправка позволит упростить кандидатам поиск денег на избирательную кампанию. При этом будет затруднен общественный контроль над ее финансированием.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. Выборы главы региона должны состоятся в сентябре этого года.

