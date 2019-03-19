В Башкирии создали АО «Уфимский электротранспорт»

Управление ФНС по Башкортостану зарегистрировало сегодня акционерное общество «Уфимский электротранспорт». Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на внешнего управляющего муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) Аркадия Титова.

Ранее сообщалось, что администрация Уфы создаст АО «Уфимский электротранспорт», которое получит троллейбусы и трамваи банкротящегося МУЭТ. Уставный капитал компании составит 1,25 млрд рублей.

Арбитражный суд Башкирии ввел внешнее управление в МУЭТ еще в августе 2018 года. Проблемы управления электротранспорта в прошлом году не раз выливались в транспортный коллапс. Из-за отключения электричества троллейбусы и трамваи Уфы прекращали работу.