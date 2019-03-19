Суд признал банкротом нижегородский «Радиотехбанк»

Фото: Ринат Назметдинов

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом «Радиотехбанк» (Нижний Новгород) и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на 1 год.



Конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Следующее заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 марта 2020 года, пишет «Интерфакс».

Напомним, что Центробанк подал иск о банкротстве «Радиотехбанка» в Арбитражный суд Нижегородской области 18 февраля. Сумма требований составила 202,9 млн рублей.

31 января Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Регулятор усмотрел в деятельности «Радиотехбанка нарушения в части антиотмывочного законодательства. Также были замечены сомнительные транзитные операции. «Радиотехбанк» входил в бизнес-империю Роберта Мусина. Однако осенью 2017 года представители «Татфондбанка» вышли из совета директоров кредитной организации.

Отрицательная разница между активами и обязательствами нижегородского «Радиотехбанка» составляет примерно 203 млн рублей.