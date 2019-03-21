Госсобрание Башкирии утвердило кандидатуру на должность главы контрольно-счетной палаты РБ

На заседании Госсобрания Башкортостана согласовали кандидатуру председателя контрольно-счетной палаты республики, сообщается на официальном портале правительства РБ.

Парламент утвердил кандидатуру Константина Шагимуратова на должность председателя контрольно-счетной палаты РБ. Соответствующее представление внес в Госсобрание врио главы республики Радий Хабиров.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госсобрания — Курултая РБ на пленарном заседании утвердили Камиля Кашаева на должность прокурора Башкирии в четверг, 21 марта. Кандидатура Кашаева была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. В своем выступлении перед парламентариями новый прокурор региона отметил, что в своей работе планирует сделать упор на борьбу с коррупцией и проявлениями экстремизма.