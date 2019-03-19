Новости общества

08:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Представитель губернатора Оренбуржья: Берг не писал заявления об отставке

15:10, 19.03.2019
Представитель губернатора Оренбуржья: Берг не писал заявления об отставке
Фото: orenburg-gov.ru

Помощник губернатора Оренбургской области по связям со СМИ Сергей Шермецинский заявил, что глава региона Юрий Берг не писал заявления об отставке.

Об этом он рассказал ИА «Регнум».

Ранее телеграм-канал «Зеленая папка» сообщил, что Берг уже написал документ с просьбой позволить ему покинуть пост губернатора.

Перед этим «Ведомости» сообщили о новой волне «губернаторопада». Газета назвала несколько возможных претендентов на вылет, среди которых был упомянут и Юрий Берг. Однако стоит отметить, что СМИ уже не первый раз прочат отставку главе Оренбургской области, но он пока сохранил свое место.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров