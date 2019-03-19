Представитель губернатора Оренбуржья: Берг не писал заявления об отставке

Помощник губернатора Оренбургской области по связям со СМИ Сергей Шермецинский заявил, что глава региона Юрий Берг не писал заявления об отставке.

Об этом он рассказал ИА «Регнум».

Ранее телеграм-канал «Зеленая папка» сообщил, что Берг уже написал документ с просьбой позволить ему покинуть пост губернатора.

Перед этим «Ведомости» сообщили о новой волне «губернаторопада». Газета назвала несколько возможных претендентов на вылет, среди которых был упомянут и Юрий Берг. Однако стоит отметить, что СМИ уже не первый раз прочат отставку главе Оренбургской области, но он пока сохранил свое место.