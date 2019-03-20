Топ-70 элиты Удмуртии: успехи и конфликты Бречалова, новые градоначальники и статус-кво в бизнесе

«Реальное время» составило рейтинг влиятельности удмуртских политиков, чиновников и бизнесменов

С момента публикации предыдущего рейтинга политической и деловой элиты Удмуртии в августе 2018 года наиболее серьезные перемены коснулись Ижевска и Глазова, где произошла смена руководства. Команда главы Удмуртии Александра Бречалова столкнулась с необходимостью договариваться с депутатами гордумы Ижевска и продвигать идею выгодности сделки по продаже «Ижевских электросетей». При этом «мусорная реформа» и проблемы с уборкой снега с городских улиц, хотя и стали в последние месяцы самыми обсуждаемыми темами, не привели к каким-то особым общественным волнениям. «Реальное время» с помощью экспертов составило очередной топ-70 наиболее влиятельных людей в политической и экономической жизни Удмуртии.

Внутренняя политика: намек на демарш

Верхняя часть рейтинга за полгода практически не изменилась. Традиционно возглавляет топ глава Удмуртии Александр Бречалов. Председатель правительства Ярослав Семенов при этом обошел руководителя администрации главы и правительства Сергея Смирнова и первого вице-премьера Александра Свинина. 2018 год был годом дорог, и успехи в части проведенных ремонтных работ, отмеченные в том числе на федеральном уровне, — это явно заслуга Семенова.

Внутриполитический блок, возглавляемый Смирновым, за последние полгода столкнулся с неожиданностями, связанными с избранием главы Ижевска. В августе 2018 года депутаты гордумы столицы Удмуртии не смогли определиться с новым градоначальником — из-за шести испорченных бюллетеней Константин Сунцов не набрал необходимого числа голосов. Именно на него делало ставку руководство республики. Эксперты тогда отмечали, что внутриполитический блок не смог предвосхитить такое развитие событий и в полной мере поработать с депутатами, которые использовали тайное голосование для своего рода демарша. Это стало определенным ударом и по авторитету главы республики.

Тем не менее претензии к отсутствию у Сунцова опыта работы в госструктурах в дальнейшем были учтены, так что новым фаворитом гонки стал глава Глазова Олег Бекмеметьев. В октябре 2018 год он был избран депутатами главой Ижевска. В нынешнем рейтинге Бекмеметьев вошел в десятку самых влиятельных представителей власти в Удмуртии. Избранный в конце прошлого года главой Глазова Сергей Коновалов находится пока во второй половине списка.

Позиции Бречалова на посту главы Удмуртии в целом укрепились после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Фото kremlin.ru



Бречалов: укрепление позиций и конфликты

Позиции Бречалова на посту главы Удмуртии в целом укрепились после встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также проведения в Ижевске двух крупных окружных мероприятий — совета при полпреде президента в ПФО Игоря Комарова и совещания председателя Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Среди главных тем выступлений Бречалова преобладает запуск национальных проектов и получение под их реализацию федеральных средств, усиление работы с муниципалитетами для повышения эффективности органов местного самоуправления, в том числе в привлечении инвестиций и развитии малого и среднего бизнеса на территориях.

В то же время эти полгода отметились своего рода заочным конфликтом Бречалова с руководителем УФАС по УР Михаилом Маренниковым. Глава региона критиковал управление за отмененные по требованию антимонопольщиков результаты торгов, что вело к увеличению сроков проведения работ.

Некий конфликт наблюдатели распознали у Бречалова и с председателем Госсовета Удмуртии Алексеем Прасоловым. Его признаки они усмотрели в негативном высказывании Прасолова по поводу установленных в конце декабря тарифов за обращение с ТКО. Глава Удмуртии в свою очередь заметил, что все параметры обсуждались с депутатами и детальных претензий к расчетам до утверждения тарифов они не направляли. Следующей серией конфликта посчитали отчет Государственного контрольного комитета при Госсовете УР, который выявил неэффективное расходование средств Корпорацией развития УР.

С другой стороны, на днях логично завершилась еще одна внутренняя коллизия — с главным федеральным инспектором по Удмуртии Дмитрием Мусиным. Он покинул свою должность 15 марта, при этом эксперты ожидают назначения более лояльного руководству Удмуртии человека. Хотя некоторые участники опроса направили свои ответы до отставки Мусина, само это событие было вполне ожидаемым на прошлой неделе.

Обильные снегопады в этом году доставили много хлопот, так что Бекмеметьеву приходилось в ручном режиме управлять процессами, связанными с уборкой улиц. Фото udmurt.ru



Ижевск: в ручном режиме

Олег Бекмеметьев с приходом в администрацию Ижевска частично обновил руководящий состав — в частности, ушел в отставку замглавы администрации Алексей Тимофеев, проработавший практически при всех градоначальниках. Также новый мэр начал оптимизацию городских управлений, объявил о грядущем слиянии трех МУПов. При этом обильные снегопады в этом году доставили много хлопот, так что Бекмеметьеву приходилось в ручном режиме управлять процессами, связанными с уборкой улиц. Огрехи привели к нескольким отставкам.

В то же время серьезные споры вызвало решение о продаже имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей», которое, как считают наблюдатели, продвигалось экономическим блоком правительства Удмуртии. Несмотря на то, что Бекмеметьев объявил, что вырученные средства пойдут на ремонт социальных учреждений, определенные круги по-прежнему считают цену заниженной, а саму продажу невыгодной.

Однако от нового градоначальника все же ожидают улучшения состояния бюджета города и привлечения инвестиций.

Экономический блок: прорыва не случилось

Первый вице-премьер Александр Свинин курирует экономический блок, сельское хозяйство и спорт, то есть сферы, которые традиционно вызывают особый интерес и полны событий, как позитивных, так негативных. При этом по итогам прошлого года экономика региона показала все же небольшой рост, хотя инвестиции в огромных объемах в республику пока не идут. В любом случае практически все вопросы, относящиеся к инвестиционным проектам, участию в экономических форумах, взаимодействию с предприятиями, увязаны со Свининым. Отчасти именно этим можно объяснить столь низкое положение в рейтинге руководителей ключевых министерств — экономики и промышленности — в сравнении с их коллегами.

Самые влиятельные министры в рейтинге — Ольга Абрамова и Станислав Евдокимов, отвечающие соответственно за сельское хозяйство и финансы. Абрамова активна в продвижении продукции местных производителей, при этом в республике запустили образовательную программу для фермеров, разработали концепцию развития молочного животноводства.

Задача Сунцова теперь сделать все, чтобы корпорация действительно начала приносить пользу в виде инвестиций. Фото facebook.com

В части финансов по итогам прошлого года удалось сократить госдолг республики на 2 млрд рублей, однако в начале этого года он вырос сразу на 3 млрд, и пока непонятно, временное это явление или допущенный недостаток в работе Минфина.

В то же время не справилось с поставленными руководством Удмуртии задачами детище новой команды — «Корпорация развития УР». Прорыва не случилось, при этом накопившиеся претензии к руководителю Дмитрию Генералову послужили причиной его отставки. Эту должность вместо мэрской получил Константин Сунцов. Впоследствии свои претензии к работе корпорации высказали прокуратура республики и Государственный контрольный комитет УР. Задача Сунцова теперь — сделать все, чтобы корпорация действительно начала приносить пользу в виде инвестиций.

Силовой блок: новые лица осваиваются

Позиции прокурора Удмуртии Артема Николаева, ранее работавшего в Татарстане и назначенного на эту должность незадолго до публикации предыдущего рейтинга, заметно укрепились. В частности, после предписания прокуратуры несколько членов правительства получили выговоры и замечания из-за неполных сведений о доходах и имуществе. Вровень с Николаевым идет и новый министр внутренних дел Алексей Попов.

Бывший руководитель СУ СК по Удмуртии Владимир Никешкин только недавно получил новое назначение в Рязанскую область. И.о. руководителя следственного управления в Удмуртии Рустам Тугушев пока никак не проявил себя в публичной сфере.

Вровень с Николаевым идет и новый министр внутренних дел Алексей Попов. Фото mvd.ru

Бизнес-элита: высокая позиция непубличного Осколкова и счастливый билет «Аксиона»

Несмотря на практически полное отсутствие в публичной политике Удмуртии Андрея Осколкова, совладельца крупнейшего агрохолдинга «Комос-Групп», эксперты, опрошенные «Реальным временем» поставили его в рейтинге довольно высоко. Немного ниже его партнер Андрей Шутов. Традиционно в первой половине списка идут руководители крупнейших предприятий республики, пользующиеся в регионе авторитетом, — Геннадий Кудрявцев (АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»), Фанил Зиятдинов (ИЭМЗ «Купол»), Виктор Хорошавцев («Аспэк») Виктор Толмачев (Воткинский завод), новый человек для региона — Владимир Дмитриев («Калашников»).

Предприятия работают стабильно, при этом в последнее время особое внимание тем, кто связан с оборонкой, приходится уделять диверсификации производства и наращиванию доли гражданской продукции. Для «Аксиона» безусловным успехом стало положительное рассмотрение в Госдуме законопроекта о размещении в местах массового скопления людей дефибрилляторов — как раз это оборудование в том числе производит «Аксион».

Рейтинг политической и экономической элиты Удмуртии, 2019 год

№ Персона Баллы 1.

Бречалов Александр Владимирович — глава Удмуртской Республики

113

2.

Семенов Ярослав Владимирович — председатель правительства УР

96

3.

Свинин Александр Александрович — первый заместитель председателя правительства УР

87

3.

Смирнов Сергей Витальевич — руководитель администрации главы и правительства УР

87

4.

Прасолов Алексей Михайлович — председатель Государственного Совета Удмуртской Республики

76

5.

Осколков Андрей Эдуардович — совладелец холдинга «Комос-Групп»

75

6.

Николаев Артем Юрьевич — прокурор УР

71

6.

Попов Алексей Владимирович — министр внутренних дел по УР

71

7.

Бекмеметьев Олег Николаевич — глава Ижевска

70



Марат Хамидуллин политконсультант Политическая жизнь в республике заметно оживилась. Связано это в первую очередь с конфликтом между главой Удмуртии Александром Бречаловым и председателем Государственного совета Алексеем Прасоловым. Спикер Госсовета применил достаточно эффективный инструмент в виде Государственного контрольного комитета. Проверка показала, что деятельность регионального оператора по вывозу ТКО, как и деятельность Корпорации развития Удмуртии, оставляет желать лучшего. И оба этих проекта курирует лично глава Удмуртии. В ответ внутриполитический блок республики совершил целую атаку через подконтрольные телеграм-каналы на Прасолова, что вызвало обратный эффект. Собственно, это показатель, что управление внутренней политики администрации главы республики не готово и не умеет работать с конфликтными ситуациями. Положительным моментом для руководства республики можно назвать уход ГФИ по Удмуртии Дмитрия Мусина. До последнего времени именно его можно было назвать главным центром оппозиции для команды Удмуртии. Однако на месте региональных властей я бы не стал расслабляться, так как у ПФО и администрации президента есть много других альтернативных каналов доставки информации. А сделка с «Ижевскими электрическими сетями», как и передвижение имущества в АО «Летний сад», до сих пор у многих вызывает вопросы, в том числе и в Москве.

Алексей Каркин главный редактор интернет-журнала «Свое дело» Отмечу четыре очевидные тенденции. Первая. Снижение не столько влиятельности, сколько возможностей и желания употреблять влиятельность со стороны руководителей крупных предприятий и промышленно-торговых и финансовых групп. Можно предположить, что большинство из них не видит перспективы для развития своих бизнесов в Удмуртии. Фундаменты этих предприятий были заложены еще при прошлой конфигурации власти: например, земельные банки застройщиков, приватизация производственных активов (транспорт, сельхозпереработка и производство, природные ресурсы) и недвижимости. При этом никакой новой бизнес-конфигурации вокруг новой власти не складывается — отчасти в силу того, что представители этой новой власти своего будущего в Удмуртии не видят и не стремятся укорениться в регионе, отчасти — в силу того, что новой власти нечего предложить бизнесу. Вторая тенденция — действующий состав Госсовета УР, как, впрочем, и гордумы Ижевска, дискредитируют смысл представительной власти, превратившись в формальные инстанции с правом совещательного голоса. Отсутствие значимых законодательных инициатив, политической самостоятельности и абсолютная оторванность от почвы, на которую должны бы опираться эти институты, — от электората — не позволяют оценивать влиятельность не только рядовых депутатов, но и руководителей этих органов сколь-нибудь высоко. В-третьих, наличие большого количества чиновников второго ряда в рейтинге нецелесообразно в связи с тем, что они не обладают никакой самостоятельной влиятельностью и могут рассматриваться только как приложения к своим патронам. Четвертая. Аналогично и по отношению к экс-чиновникам. Для большинства из них «влиятельность» не являлась их собственным продуктом и сферой деятельности — это всего лишь функция должности. Нет должности — нет влияния. Связи и отношения рушатся сразу после отставки, что, в общем, характеризует их как плохих стратегов, не сумевших обеспечить себе достаточный запас ресурсов или стать центром какой-либо экономико-политической коллаборации. Впрочем, ни обществом, ни бизнесом такие коллаборации в настоящее время и не востребованы.

Михаил Красильников