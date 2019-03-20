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Башкирский певец Ильгиз Абдрахманов выпустил клип к юбилею Хабирова

10:55, 20.03.2019 2
Башкирский певец Ильгиз Абдрахманов выпустил клип к юбилею Хабирова
Фото: скриншот - Youtube.com

Башкирский певец Ильгиз Абдрахманов выпустил клип ко дню рождения врио главы РБ Радия Хабирова.

Песня исполнена на башкирском языке и называется «С Москвы приехал старший брат». В видео иронично обыгрывается приезд Хабирова в регион и то, как изменилась жизнь чиновников и жителей после этого события.

Напомним, сегодня Хабиров отмечает 55-летний юбилей. Политика поздравляют в соцсетях пользователи, чиновники и родные.

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов также посвятил Хабирову песню в честь юбилея.

ОбществоКультура Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    намного бодрее, чем этот подхалимаж мурзагулова. певцу респект
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  • Анонимно 20 марта
    Очень остроумно получилось!)
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