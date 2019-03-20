Башкирский певец Ильгиз Абдрахманов выпустил клип к юбилею Хабирова

Башкирский певец Ильгиз Абдрахманов выпустил клип ко дню рождения врио главы РБ Радия Хабирова.

Песня исполнена на башкирском языке и называется «С Москвы приехал старший брат». В видео иронично обыгрывается приезд Хабирова в регион и то, как изменилась жизнь чиновников и жителей после этого события.

Напомним, сегодня Хабиров отмечает 55-летний юбилей. Политика поздравляют в соцсетях пользователи, чиновники и родные.

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов также посвятил Хабирову песню в честь юбилея.