«Идея держать муниципалитеты на коротком поводке не нова»

Правительство Удмуртии разработало новую систему оценки эффективности территорий

Правительство Удмуртии разработало новую систему оценки эффективности муниципалитетов. Социально-экономическое развитие городов и районов будут анализировать по целому ряду показателей. Итогом станет рейтинг, согласно которому муниципалитеты будут получать денежные поощрения в форме грантов. После ежеквартальной оценки города и районы будут относить к зонам риска, стабильности и роста. Эффективность новой системы будет зависеть от объективности параметров и активности самих руководителей муниципалитетов, считают эксперты. При этом результаты могут сказаться на дальнейшей судьбе глав, которым предстоят выборы в 2020—2021 годах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые критерии

В Удмуртии введут новую систему оценки эффективности работы муниципалитетов. Ее на аппаратном совещании у главы республики Александра Бречалова представил первый заместитель председателя правительства УР Александр Свинин. Он пояснил, что развитие экономики зависит в том числе от того, какие требования применяются к работе на муниципальном уровне.

Действующая на данный момент в Удмуртии система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, по его словам, имеет недостатки.

— Сегодня система рейтинга муниципальных образований состоит из четырех объектов оценки, она проводится один раз в год, и у нас нет возможности проведения оперативного мониторинга и выявления кризисных ситуаций. Если то или иное муниципальное образование не достигает результатов, а как следствие, и республика в целом, потому что она зависит от показателей развития муниципалитетов, то мы по факту узнаем об этом лишь в первом квартале следующего года, — отметил Свинин.

При этом, по его словам, старая система не учитывает федеральных показателей, не дает возможности выявления показателей, касающихся исполнительской дисциплины и работы с обращениями граждан.

Новую систему оценки эффективности работы муниципалитетов представил Александр Свинин. Фото udmurt.ru



Свинин представил новую систему оценки, которая учитывает стратегический и оперативный контуры управления.

— Стратегический контур исследуется в целях формирования интегральной системы, оценивающей эффективность деятельности органов местного самоуправления в достижении стратегических целей развития республики. Он будет рассчитываться по четырем индексам. Первый из них абсолютно новый — комплексный индекс социально-экономического развития муниципальных образований, он имеет значительный удельный вес (55 процентов), — рассказал Свинин.

По его словам, этот индекс будет включать 60 показателей по 13 направлениям развития муниципалитетов. Это транспорт, туризм, экономическое развитие, финансовая политика и бюджет, социальная сфера, строительство и жилищная политика, ЖКХ, имущественные отношения, демография, труд и занятость, экология, связь, стратегическое планирование, безопасность.

Также в стратегический контур входят оценки деятельности органов местного самоуправления, качества управления муниципальными финансами и работы по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала.

Рейтинг и ранги

После проведения стратегической оценки будет сформирован рейтинг эффективности социально-экономического развития муниципальных образований. Позиции в этом рейтинге определят денежное поощрение, которое получит муниципалитет в форме грантов.

Второй контур системы оценки — оперативный. Мониторинг социально-экономического положения в городах и районах республики будет проводиться в ежеквартальном режиме. Таким образом будут выявлять кризисные ситуации, по которым будут принимать своевременные управленческие решения. Мониторинг будет строиться на основе 36 показателей по 10 направлениям. Муниципалитеты будут ранжировать по трем зонам: риска, стабильности и роста.

Свинин отметил, что нормативная правовая база новой системы оценки подготовлена и сейчас проходит согласования.

— Стратегический контур мы предлагаем внедрить с 2020 года. Первый раз ранжировать муниципалитеты по итогам 2019 года, а оперативный контур внедрить со второго полугодия 2019 года. Данная система оценки отвечает стратегическим документам РФ и является уникальной моделью: ни в одном субъекте РФ такой системы, позволяющей оценивать показатели в динамике, нет, — добавил первый вице-премьер.

По мнению Александра Прозорова, в существующей на сегодняшний день в республике системе оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления действительно есть определенные недостатки. Фото udmgossovet.ru

По словам председателя постоянной комиссии Госсовета УР по госстроительству и местному самоуправлению Александра Прозорова, в существующей на сегодняшний день в республике системе оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления действительно есть определенные недостатки. При этом предлагаемая система позволит «своевременно выявлять проблемы на местах и соответствующим образом реагировать».

— Считаю внедрение новой системы оценки глав муниципальных образований своевременной и поддерживаю ее введение, — сказал Прозоров.

«Главы сейчас не заинтересованы в зарабатывании денег»

Депутат Госсовета УР от КПРФ Павел Чушъялов отмечает, что создать объективную систему оценки работы муниципальных образований действительно нужно, однако, помимо всего прочего, необходимо учитывать в ней и мнение местных жителей, чтобы и они участвовали в формировании итоговых показателей.

— Очень важно, чтобы оценивалась эффективность глав городов и районов в части работы с предпринимательством. Сейчас порой им вообще нет дела до того, есть ли у них на территории бизнес, развивается ли он, созданы ли для него условия. Главы сейчас не заинтересованы в зарабатывании денег, потому что чем больше доходов в районный бюджет, тем меньше муниципалитет получает затем от республики субсидий и дотаций. Надо учитывать и то, как в районе развиваются системы здравоохранения и образования, — отмечает Чушъялов.

При этом, по мнению депутата, положение в итоговом рейтинге муниципалитета должно каким-то образом влиять на дальнейшую судьбу руководителя города или района. Глава Удмуртии не имеет права отправлять в отставку главу муниципалитета, но может предложить депутатам районного совета уволить руководителя района, если тот показывает крайне низкую эффективность, рассуждает Чушъялов.

— Главы должны бояться попасть в нижнюю часть рейтинга. Однако оценка должна быть действительно объективной, чтобы не получилось так, что если это «свой человек», его трогать не будем, — говорит депутат.

«Работа в муниципалитетах влияет на оценку населением работы главы республики»

И.о. директора Ижевского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Максим Тенсин также отмечает, что итогом формирования рейтинга эффективности муниципалитетов должна быть некая ответственность глав.

— Конечно, вначале нужно будет детально проанализировать, почему тот или иной район оказался внизу рейтинга. Возможно, есть какие-то объективные причины, районы у нас очень разные. С другой стороны, без ответственности власти никакого результата не будет. Можно миллионы отговорок придумать, что зима неожиданно настала, снега навалило, а его не убирают. Можно даже выйти самому руководителю муниципалитета с лопатой разгребать сугробы, но это означает, что он не смог эффективно выстроить работу, чтобы снег убирали вовремя. Но ответственность должна быть в любом случае. И не стоит забывать, что у нас предстоит в 2020 году, — отметил Тенсин.

В 2020 году во всех городах Удмуртии, включая Ижевск, пройдут выборы депутатов городским дум с последующим избранием новых мэров, за исключением Глазова. В 2021 году выборы состоятся уже в районные советы депутатов, которые, в свою очередь, определят будущих глав районов. И, несмотря на то, что региональные органы власти отделены от органов местного самоуправления, кандидаты в главы городов и районов все равно проходят неофициальное согласование у главы республики.

— Желание правительства Удмуртии выстроить некую систему оценок понятно. Сейчас работа в муниципалитетах в любом случае влияет на оценку населением работы главы республики. Большинство жителей не разбираются в полномочиях региональных и местных властей, они думают: не убирают снег во дворе — виноват Бречалов, надо ему отправить фотографии. Поэтому здесь нужно работать с местными властями. Идея держать муниципалитеты на коротком поводке региональной властью не нова, — отмечает эксперт.

При этом критерии оценки эффективности должны учитывать, по мнению Тенсина, насколько органы местного самоуправления действительно могут повлиять на те или иные сферы, к примеру, туризм. Не каждый район может в силу объективных причин быть привлекательным для туристов. В то же время муниципалитеты сильно ограничены в финансах и надо смотреть, есть ли у конкретного города или района необходимые ресурсы для улучшения состояния экономики. Кроме того, не первый год обсуждается вопрос об изменении налогового законодательства в России, чтобы больше денег оставалось в регионах и муниципалитетах. Тенсин считает, что стоило бы вновь вернуться к этому вопросу.