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Экс-мэр Уфы выступил на суде по делу его бывшего заместителя Филиппова

19:16, 18.03.2019
Экс-мэр Уфы выступил на суде по делу его бывшего заместителя Филиппова
Фото: ufacity.info

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, занимавший до этого пост главы администрации Уфы, выступил на суде по делу своего бывшего заместителя Александра Филиппова. Он заявил, что не помнит о возможном ущербе от действий чиновника на 1,6 млрд рублей.

Деталей программы расселения аварийного жилья он также не вспомнил.

«Знаю, что такая программа была принята, но деталей вспомнить не могу», — передает слова сенатора ProUfu.ru.

Он также намекнул, что в статусе члена Совета Федерации мог бы не давать никаких свидетельских показаний.

«Моя добровольная воля, что я сюда пришел», — подчеркнул Ялалов.

Напомним, что в июле 2018 года Следком Башкирии сообщил о предъявлении вице-мэру Уфы Александру Филиппову обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он причастен к махинациям с федеральной программой «Жилище» на 1,6 млрд рублей.

ОбществоВласть Башкортостан
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