Экс-мэр Уфы выступил на суде по делу его бывшего заместителя Филиппова

Сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, занимавший до этого пост главы администрации Уфы, выступил на суде по делу своего бывшего заместителя Александра Филиппова. Он заявил, что не помнит о возможном ущербе от действий чиновника на 1,6 млрд рублей.

Деталей программы расселения аварийного жилья он также не вспомнил.

«Знаю, что такая программа была принята, но деталей вспомнить не могу», — передает слова сенатора ProUfu.ru.

Он также намекнул, что в статусе члена Совета Федерации мог бы не давать никаких свидетельских показаний.

«Моя добровольная воля, что я сюда пришел», — подчеркнул Ялалов.

Напомним, что в июле 2018 года Следком Башкирии сообщил о предъявлении вице-мэру Уфы Александру Филиппову обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, он причастен к махинациям с федеральной программой «Жилище» на 1,6 млрд рублей.