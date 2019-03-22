Полпред в ПФО представил нового врио главы Оренбургской области

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

На представлении Юрий Берг выразил надежду, что все, сделанное ранее для региона, послужит основой для будущего Оренбуржья. Также он отметил, что Паслер хорошо знаком с регионом, пишет «Коммерсант».

Как сообщил Паслер «РИА Новости», он примет решение об участии в выборах главы региона в сентябре 2019 года, если почувствует поддержку жителей Оренбуржья.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию, который попросил об этом вчера.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер. Он ранее занимал пост председателя правления гендиректора подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Т Плюс».