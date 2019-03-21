Главным свидетелем по делу бывшего вице-мэра Уфы стала сотрудница казначейства

Накануне прошли очередные слушания по делу бывшего вице мэра Уфы Александра Филиппова. Одним из главных свидетелей на процессе стала сотрудница республиканского управления Федерального казначейства Зиля Галимова.

Она рассказала, что в 2017 году руководила проверкой исполнения программы расселения ветхого и аварийного жилья в столице РБ, пишет «Коммерсант».

По словам чиновницы, проверка показала, что мэрия необоснованно включила в программу ряд домов. Еще с 2008 года обязанность по их расселению ложилась на застройщиков, однако городские власти решили включить их в программу.

Ответственными за нарушения казначейство сочло экс-главы управления капстроительства уфимской администрации Марата Гареева (также проходит обвиняемым по этому делу) и Александра Филиппова.

Газета отмечает, что показания дал бывший замдиректора МУП «Центр недвижимости Уфы» Руслан Максютов. Однако он не предоставил полезной информации, только рассмешил присутствовавших на процессе незнанием устава предприятия.

Ранее сенатор от Башкирии Ирек Ялалов, занимавший до этого пост главы администрации Уфы, также выступил на процессе по делу Филиппова. Он заявил, что не помнит о возможном ущербе от действий чиновника на 1,6 млрд рублей.