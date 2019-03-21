Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг попросил президента России Владимира Путина об отставке.

Он руководил регионом с 2010 года

«Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей», — приводит комментарий Берга пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщало, что сегодня в отставку также ушла губернатор Мурманской области Марина Ковтун.