Никита Исаев: «Люди в большинстве своем запуганы, я видел эти лица. Но есть и те, кому нечего терять»

Управляет ли ситуацией в «башкирском Чернобыле» Радий Хабиров? Приключения московского политолога в Сибае

Сибай и его тлеющий карьер продолжают выступать главными поставщиками негативных новостей в Башкирии. В минувшие выходные в зауральский город наведался политолог, директор Института актуальной экономики Никита Исаев — чтобы «послушать людей». Но кто-то оказался явно не рад гостю. По словам москвича, ему всячески препятствовали в его встречах с местными жителями, а некие злоумышленники даже осыпали белым порошком. Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал произошедшее, заявив, что «залетные» политологи с «гриппозными носами» пытаются «хайпануть» на теме экологической обстановки в Сибае. В интервью «Реальному времени» Исаев подробно рассказал о своих приключениях в городе и ответил на заявления «башлыка».

«Тем, кто бросал в меня порошок, заплатили 5 тысяч рублей»

— Никита Олегович, вы один ездили в Сибай или с группой единомышленников?

— Мы были вдвоем — я и сопровождавшая меня Алина Жестовская, которая занимается политтехнологическими вопросами.

— Расскажите об инциденте с нападением на вас.

— У меня были запланированы три отдельные встречи в течение дня (с 12.30 до 17.00) с жителями города Сибай, поселков Калинино и Горный. Я приехал в основном слушать людей. На первой же встрече в Сибае, когда собрался сход жителей микрорайона, прилегающего к карьеру, сразу появились какие-то молодчики. Люди определили, что в большинстве своем это кикбоксеры из местного клуба. Номера их автомобилей были челябинские (74-й регион). На автомобиле с башкирским номером (102) была плашка «Управление делами президента». Я не знаю, были ли это какие-то «понты» или они действительно имеют какое-то отношение к президентскому гаражу (хотя в республике с 2015 года уже нет статуса президента).

Этих ребят было где-то восемь человек. Они начали в грубой форме спрашивать, что я здесь делаю, потребовали убраться отсюда и так далее. В ответ люди стали возмущаться, почему им не дают говорить. Тогда меня попросили подождать в машине, я подождал. Минуты через три все равно вышел — и в меня бросили каким-то белым порошком.

— Сообщается, что это была обычная мука.

— Неизвестно, мука это или нет. Может быть, это была известь или еще что-то. Я все равно пошел в толпу к людям, дал понять, что меня напугать нельзя. Тем временем мою машину с двух сторон заблокировали другими автомобилями (все это я выложил в YouTube). Те люди были пьяными: от них несло перегаром, они держали бутылки пива, в том числе и те, кто был за рулем.

«У меня были запланированы три отдельные встречи в течение дня с жителями города Сибай, поселков Калинино и Горный. Я приехал в основном слушать людей. На первой же встрече в Сибае, когда собрался сход жителей микрорайона, прилегающего к карьеру, появились какие-то молодчики». Фото facebook.com/politikisaev



— Эти были взрослые мужчины или молодые парни?

— Были взрослые, под 60 лет, но в основном были молодые — около 30 лет.

Я пообщался с жителями, после этого одна из машин, блокировавшая нашу сзади, отъехала. И мы двинулись на встречу с жителями Калинино. Туда мы доехали достаточно спокойно, встретились с людьми. И через некоторое время опять подъехали те автомобили (74-й регион). Те парни, все время с кем созванивавшиеся, подошли к людям, и жители их просто прогнали. Мы переговорили с населением.

Когда поехали обратно, те парни заблокировали узкую дорогу. К слову, по документам в поселке Калинино есть дорога и есть газ, на это были выделены деньги, но на самом деле у них нет ни нормальной дороги, ни газа. Так вот, эту узкую дорогу вдоль поля заблокировал автомобиль. Первую машину, которая следовала перед нами, остановили, стоящую машину ударили, вызвали сотрудников ГИБДД. Гаишники нам сказали: «Вы стояли, должны были установить знак аварийной остановки». У нас транслировался стрим в соцсетях. Минут через 15 подошли жители и начали их расталкивать.

Мы поехали дальше. Во время пути шесть автомобилей перед нами притормаживали, пытаясь заблокировать наше движение, выезжали на встречку. Я вел стрим. Мы позвонили в ГИБДД. Сотрудники приехали, парней отсекли, но потом отпустили. Когда мы отъехали от них километр, в нас въехала «Газель», вероятно, тоже из их команды.

Дальше мы вызвали такси и довольно быстро добрались до поселка Горный. И там уже нас ждали где-то 50 молодчиков. Я так полагаю, что часть из них были полицейскими, которые просто наблюдали. Люди узнали в одном из них главу РУВД Сибая. Там начался народный сход. А эти людям говорили: «Чем он вам поможет? Он националист». Видимо, Хабиров начал разыгрывать национальную карту — это самое опасное.

На третьей встрече, когда я, подробно переговорив с людьми, стал уходить и садиться в машину, меня снова обсыпали чем-то белым. По моей информации, тем, кто бросал в меня порошок, заплатили 5 тысяч рублей. Также облили какой-то жидкостью. И снова стали блокировать машину. Тогда люди стали отталкивать их автомобиль, открывать двери, им сказали: «Сейчас стрелять будем». Сработал затвор. При помощи жителей машина была разблокирована. За мной началась погоня. Я уехал в частный дом, меня снаружи караулили. Я был часа два в гостях у местной башкирской активистки Альфии Узянбаевой.

Потом мы выехали на трех автомобилях, те помчались за первыми двумя. Я выехал на третьей машине по объездной дороге. Затем я узнал, что они перекрыли трассу в Магнитогорск фурой вместе с полицейскими. Потом с утра, когда я выехал из магнитогорской гостиницы, мне сообщили, что приезжала башкирская полиция. У них был сигнал, что якобы у меня какие-то нарушения, они выясняли, где я. И потом Хабиров сделал свое заявление…

«Люди запуганы, боятся выходить»

— А что за история с поддельным аккаунтом в соцсетях?

— Во «ВКонтакте» создали фейковую страницу от моего имени, где я якобы оскорбил жителей города, назвав их трусами или еще кем-то. Я сначала не понимал, почему они делают такие заявления. Потом аккаунт удалили, наделали скриншотов и использовали их через свою сетку подконтрольных СМИ, включая ГТРК «Башкортостан», и проплатили некоторым федеральным изданиям. Я написал владельцу одного такого издания, что буду подавать в суд. И в среду мы будем подавать иски по поводу фейков, которые они наплодили.

— Эти новости не убрали? Или, может быть, скорректировали информацию?

— Нет. Проплачено же все. Я даже знаю ценники.

«В Сибае проблема не решается. Люди связывают ее с незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе золота. Люди в большинстве своем запуганы, боятся выходить, я видел эти лица. Но есть те, кому терять нечего, они собираются протестовать». Фото facebook.com/politikisaev



— Будете ли писать заявление на обидчиков, нападавших на вас?

— Я бы не назвал их обидчиками. Для меня это просто бандиты из 90-х. Люди знают, кто это. Более того, Радий Хабиров своим заявлением признал, что не просто владел информацией. По моим ощущениям, он координировал эту работу и соответствующим образом координировал приказ. Я на этих людей не буду что-то писать. Ограничусь заявлением на должностных людей и на СМИ.

— Что вы увидели и услышали в Сибае?

— В Сибае проблема не решается. Люди связывают ее с незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе золота. Люди в большинстве своем запуганы, боятся выходить, я видел эти лица. Но есть те, кому терять нечего, они собираются протестовать. Диалога с ними не ведется. Хабирова они не воспринимают в качестве потенциального руководителя республики.

— Но Хабиров недавно проводил встречу граждан с гендиректором УГМК. Все-таки диалог есть?

— А потом вывозил его, накрывал стол в Магнитогорске, что вызвало возмущение у жителей. Если он принимает гостей, то должен делать это на территории Башкортостана, в Сибае. А он сделал это в Челябинской области.

«Этот случай прекрасно демонстрирует, что Хабиров не управляет ситуацией»

— А почему вас называют националистом?

— Не знаю. Накануне был эфир на Первом канале, где обсуждался теракт в Новой Зеландии. Я как эксперт дал комментарий, что трагедия — результат борьбы цивилизаций: белая раса постепенно радикализируется в связи с давлением Востока, ислама. И ведущий назвал меня националистом. Это такая игра слов, которую они избрали, потому что на Первом канале не могут это позицию (борьба цивилизаций) подавать иначе.

«Радий Хабиров уникален среди исполняющих обязанности глав регионов, ведущих свою кампанию самостоятельно, без участия администрации президента. Этот случай прекрасно демонстрирует, что он не управляет ситуацией». Фото glavarb.ru



— Как вы оцениваете комментарий Радия Хабирова по поводу вашего приезда? И отразится ли экологическая ситуация в Сибае на его политической устойчивости?

— Безусловно, отразится. Радий Хабиров уникален среди исполняющих обязанности глав регионов, ведущих свою кампанию самостоятельно, без участия администрации президента. Этот случай прекрасно демонстрирует, что он не управляет ситуацией. Москва обязательно должна вмешиваться, а экспертное политологическое сообщество должно не просто обратить внимание на ситуацию, но и быть нетерпимым к тем действиям, которые осуществляются либо с молчаливого согласия, либо по прямому согласию руководства субъекта Российской Федерации. Такого я нигде не встречал.

Люди в шоке от происходящего. Для них удивителен весь этот десант силовиков, который выехал из Уфы контролировать мой приезд, действия этих молодчиков. Жители понимают, что этот беспредел будет продолжаться не только в Сибае, но и во всем Башкортостане.

— Вы пообещали принять участие в предстоящих выборах главы республики. В каком качестве?

— Скорее всего, я буду поддерживать реального конкурента Хабирова, настаивать на согласовании какой-либо кандидатуры. Но ничего нельзя исключать. В том числе и то, на что вы намекаете.

Тимур Рахматуллин