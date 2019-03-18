Хабиров призвал политологов «не лезть в Сибай со своим гриппозным носом»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ прокомментировал приезд в Сибай московского политолога Никиты Исаева.

Руководитель региона подчеркнул, что подобные «залетные» политологи и блогеры зря пытаются «хайпануть» на теме экологической обстановки в Сибае, так как жители города не поддаются на провокации.

«Надо прекращать историю, когда с «гриппозными носами» лезут к нам и якобы какую-то помощь жителям хотят оказать. Их истинные мотивы — просто попиариться. Поэтому я полностью поддерживаю сибайцев», — цитирует «Башинформ» Хабирова.

Кроме того, Радий Хабиров добавил, что ликвидация последствий окислительного горения горных отвалов в Сибае идет по плану.

Напомним, политолог Никита Исаев прибыл в Сибай в минувшие выходные. Он побывал на карьере, пообщался с жителями города. По сообщениям в соцсетях, некоторые люди выразили недовольство по поводу приезда Исаева.

Ранее сообщалось, что суд обязал ликвидировать источник загрязнения воздуха в сибайском карьере до 28 апреля.