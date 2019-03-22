«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (Екатеринбург) в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Игра состоялась в Екатеринбурге и завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Евгений Чесалин (52-я минута). За «Салават Юлаев» отличились Теему Хартикайнен (2-я), Владимир Ткачев (5-я), Линус Умарк (31-я) и Йонас Кемппаинен (43-я).



Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». В полуфинале уфимцы встретятся с омским «Авангардом». В другом полуфинале сыграют ЦСКА и СКА.