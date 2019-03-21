Прокурором Башкирии утвержден Камиль Кашаев

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ на пленарном заседании утвердили Камиля Кашаева на должность прокурора Башкирии в четверг, 21 марта.

Кандидатура Кашаева была представлена генпрокурором России Юрием Чайкой. В своем выступлении перед парламентариями новый прокурор региона отметил, что в своей работе планирует сделать упор на борьбу с коррупцией и проявлениями экстремизма.

«Будем защищать интересы социально незащищенных слоев населения. Работа прокуратуры должна быть прозрачной», — цитирует Кашаева «Башинформ».

Добавим, Кашаев трудится в органах прокуратуры с 1995 года. С 2013 года занимал пост заместителя начальника Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ — начальника управления государственных обвинителей.

Напомним, в конце января бывший прокурор Башкирии Андрей Назаров перешел на аналогичную должность в Курганскую область.