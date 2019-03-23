Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со 100-летним юбилеем образования республики

Текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба Кремля. В ней говорится, что на данный момент Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.

«Во многом благодаря созидательному труду жителей, продуманным управленческим решениям республика уверенно наращивает свой инновационный потенциал. Здесь создаются условия для привлечения серьезных инвестиций, успешно реализуются востребованные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, энергетики, социальной и транспортной инфраструктуры», — говорится в тексте обращения.

Путин отмечает, что образование Башкирии стало важным этапом в истории национально-государственного строительства в России.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также обратился к жителям Башкортостана с поздравлениями по поводу 100-летней годовщины образования республики.