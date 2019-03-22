Нижегородские власти рассчитывают получить к 800-летию города 1,2 млрд рублей

Власти Нижегородской области могут получить из федерального бюджета 1,2 млрд рублей на реставрацию 73 памятников архитектуры к 800-летию Нижнего Новгорода. Однако для этого им предстоит выполнить ряд условий.

Такая договоренность достигнута на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и вице-премьера РФ, курирующего строительную сферу, Виталия Мутко.

Региональное правительство должно подготовить проекты по реставрации памятников. Они не оформлены еще для 32-х объектов культурного наследия.

На это область должна потратить 64,1 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Большинство объектов находятся в центре Нижнего Новгорода, часть — в Канавинском районе.

«В зданиях требуется ремонт фасадов и кровель, гидроизоляция и фрагментарное усиление фундаментов, местами — ремонт инженерных сетей», — пояснил и. о. руководителя управления госохраны объектов культурного наследия региона Игорь Петров.